Börsenplätze Dropbox-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Dropbox-Aktie:

18,918 EUR -0,23% (26.02.2020, 17:10)



Nasdaq-Aktienkurs Dropbox-Aktie:

20,49 USD -0,73% (26.02.2020, 17:17)



ISIN Dropbox-Aktie:

US26210C1045



WKN Dropbox-Aktie:

A2JE48



Ticker Symbol Dropbox-Aktie Deutschland:

1Q5



Ticker Symbol Dropbox-Aktie Nasdaq:

DBX



Kurzprofil Dropbox Inc.:



Dropbox Inc. (ISIN: US26210C1045, WKN: A2JE48, Ticker-Symbol: 1Q5, Nasdaq-Symbol: DBX), am 8. Mai 2007 gegründet, ist ein Online-Unternehmen, das Online-Dateispeicher- und -freigabedienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet eine Dropbox-Collaboration-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Inhalte zu erstellen, darauf zuzugreifen, sie zu organisieren, zu teilen, zusammenzuarbeiten und zu sichern.



Zu den Erstellungsfunktionen gehören Dropbox-Papier und Doc-Scanner. Dropbox-Papier ermöglicht Benutzern das Co-Authoring von Inhalten, das Markieren von anderen, das Zuweisen von Aufgaben mit Fälligkeitsterminen, das Einbetten und Kommentieren von Dateien, Tabellen, Checklisten und Code-Snippets in Echtzeit. Der Doc-Scanner ermöglicht es Benutzern, Inhalt in Dropbox von Papierkopien zu erstellen. Sein Zugriff und Organisation umfassen Suche, reiche Vorschauen, Dropbox Smart Sync, Versionsgeschichte und Ökosystem von Drittanbietern. Suchfunktionen ermöglichen Benutzern, die Dateien und Ordner zu finden, die sie benötigen.



Die umfangreiche Vorschau ermöglicht es Benutzern, mit Dateien zu interagieren, z. B. Kommentieren, Kommentieren, Überprüfen, Präsentieren von Dateien und Anzeigen, wer sie angezeigt und bearbeitet hat. Mit Dropbox Smart Sync können Benutzer auf ihre Inhalte auf ihren Computern zugreifen, ohne Speicherplatz auf ihren lokalen Festplatten zu belegen. Seine Versionshistorie ermöglicht es Benutzern, den Versionsverlauf der Datei anzuzeigen, mit dem bei Bedarf ältere Versionen abgerufen und abgerufen werden können. Das Ökosystem von Drittanbietern ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen zu erstellen, die eine Verbindung zu Dropbox und seiner DBX Developer-Plattform herstellen. (26.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dropbox-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Dropbox Inc. (ISIN: US26210C1045, WKN: A2JE48, Ticker-Symbol: 1Q5, Nasdaq-Symbol: DBX) unter die Lupe.In den letzten Jahren hätten die Cloud-Aktien weltweit zu den besten Performern gezählt. Angesichts der herausragenden Wachstumsraten im Cloud Computing sei das sicherlich keine Überraschung. Dieser Gruppe von Cloud-Champions scheine allerdings eine Aktie deutlich hinterherhinken. Die Rede sei von Dropbox.Dropbox habe sich mittlerweile zu den weltweit beliebtesten Filehosting-Diensten entwickelt und gehöre inzwischen mit über 500 Mio. Nutzern, darunter über 14 Millionen zahlende Kunden, zu den größten Cloud-Storage-Diensten der Welt. Dropbox habe hunderte Millionen Dollar in die eigene Infrastruktur investiert und speichere 90 Prozent aller Daten auf hauseigenen Servern - für die restlichen zehn Prozent werde AWS, der Cloud-Dienst von Amazon, genutzt.Dropbox habe in Q4/2019 eine Umsatzsteigerung von 19 Prozent auf 446 Mio. Dollar und ein EPS von 0,16 Dollar berichtet. Die Anzahl an zahlenden Nutzern sei auf 14,3 Millionen gestiegen. In allen drei Fällen seien die Analystenprognosen geschlagen worden.Die Anleger hätten euphorisch auf die starken Quartalszahlen reagiert und den US-Titel in der Spitze um ganze 27 Prozent nach oben geschickt. Damit habe die Dropbox-Aktie aus dem länger anhaltenden Seitwärtstrend nach oben ausbrechen können. Auch die wichtige 200-Tage-Linie sei geknackt worden. Charttechnisch betrachtet sei damit ein neues Kaufsignal ausgelöst worden. Als Nächstes gelte es für das Papier, sich nachhaltig über ihrem Emissionspreis bei 21 Dollar festzusetzen und die Hürde bei 22 Dollar zu überwinden.Problematisch erscheine, dass Dropbox im Filehosting-Umfeld mit sehr starken Konkurrenten, darunter Amazon Drive, Google Drive, One Drive (Microsoft), Apple iCloud, IBM Connections Files Cloud oder Baidu Cloud zu kämpfen habe.Die Cloudbranche sollte auch in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen. Es bleibe zwar nach wie vor fraglich, ob sich Dropbox langfristig gegenüber der übermächtig erscheinenden Konkurrenz durchsetzen oder neben dieser erfolgreich koexistieren könne.Als Momentum-Play oder möglicher Übernahme-Kandidat bleibt die Dropbox-Aktie jedoch für Trader interessant, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link