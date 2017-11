Auf globaler Ebene hätten aktive Fondsmanager in den FANG-Titeln - Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866), Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN: 552484) und Google (ISIN: US38259P5089, WKN: A0B7FY) - eine Übergewichtung von 64 Prozent. Das sei in Anbetracht der Tatsache, dass diese Unternehmen zu den Titeln mit den absolut höchsten Bewertungen am Aktienmarkt zählen würden, ein bemerkenswertes Ausmaß. Somit spiele das Einzeltitelrisiko im Technologiesektor eine große Rolle. Wenn eines dieser Unternehmen negative Schlagzeilen mache, könne das eine Schockwelle im gesamten Sektor auslösen.



Um die Jahrtausendwende sei Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747) das größte Unternehmen der Welt gewesen. Aus Anlegersicht habe die Aktie höchste Qualität besessen. Aber nachdem das Unternehmen wegen Verstößen gegen das Kartellrecht angeklagt worden sei, habe sich die Notierung auf Sinkflug begeben. Damals sei der Kurseinbruch der Microsoft-Aktie der Startschuss gewesen, der die Dotcom-Blase zum Platzen gebracht habe, da der Crash erhebliche negative Auswirkungen auf den gesamten IT-Sektor gehabt habe.



Dennoch: Trotz ihres starken Kurseinbruchs stehe die Microsoft-Aktie heute stärker da als je zuvor. Die Lektion von damals laute jedoch, dass sich ein erhöhtes Einzeltitelrisiko zu einer fundamentalen Bedrohung sogar auf einen gesamten Aktienindex ausweiten könne.



Gegenwärtig könne niemand vorhersagen, ob eines der FANG-Unternehmen oder Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985) zukünftig in irgendeine Art von Schwierigkeiten gerate. Wir sehen beispielsweise, dass die EU momentan diese Unternehmen aus unterschiedlichen Gründen sanktioniert - und große Kursschwankungen bei diesen Aktien können den ganzen Sektor aufwühlen, so die Experten von Danske Invest. Aufgrund dieses erhöhten Einzeltitelrisikos haben sich die Experten von Danske Invest dazu entschlossen, ihre Übergewichtung im Technologiesektor auf eine neutrale Positionierung zurückzufahren.



Kürzlich habe die EU-Kommission eine Strafzahlung in Höhe von 250 Millionen Euro gegen Amazon wegen eines unlauteren Steuerabkommens mit Luxemburg verhängt. Die Experten von Danske Invest fürchten zwar keine Wiederholung der Dotcom-Blase, aber sind davon überzeugt, dass das Rendite/Risiko-Verhältnis in anderen Sektoren derzeit günstiger ist.



Zum Beispiel im Finanzsektor, und dort insbesondere bei US-amerikanischen Banken, würden die Experten zukünftig umfangreichere Dividendenausschüttungen an die Aktionäre erwarten. Dies in Kombination mit der positiven Korrelation der Banken mit steigenden Zinsen habe die Experten dazu veranlasst, diesen Sektor jetzt überzugewichten. Danske Bank erwarte, dass die US-Notenbank die Zinsen im Dezember anheben werde und 2018 zwei weitere Zinsschritte folgen würden.







