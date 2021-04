Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil DraftKings Inc.:



DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) ist ein Unternehmen für digitale Sportunterhaltung und Spiele. DraftKings bietet den Benutzern tägliche Fantasiesportarten, Sportwetten und iGaming-Möglichkeiten. (19.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DraftKings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Sportwetten-Anbieters DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) unter die Lupe.Der US-Wettanbieter DraftKings sei jetzt offizieller Partner der NFL. Im Kampf um neue User auf dem rasant wachsenden Sportwetten-Markt biete dies einen klaren Vorteil.DraftKings habe vergangenen Donnerstag bekannt gegeben, dass ein Vertrag mit der NFL geschlossen worden sei, der sie zu einem der drei offiziellen Sportwetten-Partner mache. Damit würden DraftKings neben FanDuel und Ceasars die Exklusivrechte der US-Football-Liga auf drei Jahre zugesichert.Als offizieller Wettpartner dürfe der Wettanbieter künftig sein Angebot direkt in der NFL App und der offiziellen Website bewerben. Ebenso wichtig sei die Möglichkeit, den Datafeed der NFL für Live Wettanpassungen nutzen zu können. Zudem dürfe DraftKings auf seinen eigenen Seiten und Apps nun Highlights, Videomaterial und Next-Gen-Stats der NFL verwenden.Experten würden nach dem Deal erwarten, dass die NFL künftig auch ihre Position zu Glücksspielwerbung während der Spiele überdenke. Im Kampf um Nutzer auf dem rasant wachsenden Online-Sportwetten-Markt könnte dies DraftKings als dem offiziellen Partner einen weiteren entscheidenden Vorteil liefern.Durch den rasch wachsenden Markt und die Werbemöglichkeiten als offizieller Wettpartner könnte die DraftKings-Aktie stark profitieren. Es müsse als Anleger jedoch bedacht werden, dass es sich um eine Momentum-Aktie handle, die vor allem durch weitere Legalisierungen befeuert werde. Der Deal zeige jedoch klar, dass DraftKings in Sachen Legalisierungs-Momentum hier die Nase vorne habe.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der DraftKings-Aktie die Gewinne laufen zu lassen! (Analyse vom 19.04.2021)