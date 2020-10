Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

70,10 EUR -1,82% (29.10.2020, 11:22)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

70,20 EUR -2,90% (29.10.2020, 11:35)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (29.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Eine hohe Nachfrage nach seinen Produkten in der Corona-Pandemie habe dem SDAX-Konzern in Q3 einen Gewinnsprung beschert. Der Gewinn sei von Juli bis September auf 81,5 Mio. Euro gestiegen, wie Drägerwerk am Donnerstag in Lübeck bekannt gegeben habe. Im Vorjahr habe Drägerwerk hier 3,7 Mio. Euro ausgewiesen. Der Auftragseingang sei um 7,5 Prozent auf 747,8 Mio. Euro geklettert. Rechne man Währungseffekte heraus, dann sei das ein Plus von 13 Prozent gewesen. Der Konzern stelle Schutzmasken her, aber auch Produkte für die Behandlung von Corona-Patienten, wie etwa Beatmungsgeräte.Drägerwerk habe erst jüngst vorläufige Q3-Zahlen publiziert und seine Jahresziele präzisiert. Der Umsatz sei wie bekannt um rund 30 Prozent auf 862,5 Mio. Euro geklettert. Das operative Ergebnis (EBIT) sei von 9,3 auf fast 127 Mio. Euro gesprungen. Für das Gesamtjahr 2020 erwarte Drägerwerk ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 14 bis 22 Prozent und eine EBIT-Marge von 7,0 bis 11,0 Prozent. Dabei gehe der Konzern davon aus, bei beiden Kennziffern das mittlere bis obere Ende der Prognosespanne zu erreichen."Wir sind in den ersten neun Monaten 2020 stark gewachsen, unsere "Technik für das Leben" ist in der Corona-Pandemie gefragt wie nie zuvor", habe Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG gesagt. "Das deutliche Wachstum schlägt sich auch in einer sehr erfreulichen Ergebnisentwicklung nieder. Wir erwarten nun, dass Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2020 im mittleren bis oberen Bereich unserer Prognose liegen werden."DER AKTIONÄR rate bei der Drägerwerk-Vorzugsaktie mit einem Stopp bei 63,50 Euro investiert zu bleiben. Gerade in der derzeitigen sich zuspitzenden Phase dürften auch die Produkte von Drägerwerk wieder verstärkt gefragt sein, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: