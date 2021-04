Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

75,00 EUR +8,38% (15.04.2021, 11:03)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

75,45 EUR +5,89% (15.04.2021, 11:19)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Mrd. Euro. (15.04.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Der Lübecker Konzern werde nach einem überraschend guten Start ins neue Geschäftsjahr etwas optimistischer für 2021. Die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal habe über den ursprünglichen Erwartungen gelegen, habe Drägerwerk am Mittwochabend mitgeteilt. Dadurch sei die Wahrscheinlichkeit für das obere Ende der bestehenden Prognose oder sogar ein Übertreffen gestiegen. Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieter rechne beim Umsatz für 2021 mit einem währungsbereinigten Rückgang von 7 bis 11% sowie einer EBIT-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von 5 bis 8%.Die aktuelle Corona-Lage lasse eine genauere Vorhersage zu diesem Zeitpunkt nicht zu, habe es weiter geheißen. Sie enthalte auch Anzeichen für eine allgemeine Abschwächung der Wirtschaftsentwicklung. Drägerwerk werde spätestens zum Halbjahr die Prognose erneut überprüfen und gegebenenfalls präzisieren. Im ersten Quartal sei der Auftragseingang erwartungsgemäß niedriger ausgefallen als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, als im Zuge der damals aufflammenden Corona-Krise ein Rekord erreicht worden sei.Die vollständigen Zahlen wolle das Unternehmen am 29. April veröffentlichen. Am Kapitalmarkt seien die Neuigkeiten gut angekommen. Der Drägerwerk-Vorzugsaktie gelinge damit der Ausbruch über die 200-Tage-Linie und das bisherige Jahreshoch vom Januar bei 72,20 Euro. Damit generiere die Drägerwerk-Vorzugsaktie ein neues charttechnisches Kaufsignal, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: