Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

47,96 EUR -3,58% (15.10.2018, 16:31)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (15.10.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Am Kursverlauf der Drägerwerk-Vorzugsaktie habe sich in den letzten Wochen bereits eine schwache Geschäftsentwicklung beim Lübecker Konzern ablesen lassen. Nun die bittere Gewissheit: Nach vorläufigen Quartalszahlen müsse Drägerwerk die Jahresziele anpassen. Der TecDAX-Titel tauche auf den tiefsten Stand seit 2010 ab.Mit dem Kurseinbruch sei die Drägerwerk-Vorzugsaktie auf ein neues Mehrjahrestief abgerutscht. Auch fundamental rechtfertige das TecDAX-Unternehmen aktuell keinen Einstieg. Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2018)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:46,94 EUR -5,48% (15.10.2018, 16:19)