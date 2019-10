Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

44,94 EUR -0,35% (09.10.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

45,26 EUR +0,62% (10.10.2019, 09:28)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (10.10.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk: Hier tut sich etwas! AktienanalyseQuartalsberichte von Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF), das hieß zuletzt schrumpfende Umsätze und sinkende Margen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Kein Wunder, dass die Drägerwerk-Aktie in den vergangenen Monaten nicht gerade zu den Favoriten der Anleger gehört habe. Doch nun habe der Medizintechnik-Spezialist zur Abwechslung mal wieder mit guten Neuigkeiten auf sich aufmerksam gemacht. Drägerwerk habe angekündigt, in der ersten Novemberhälfte bis zu 584.000 eigene Vorzugsaktien am Markt zurückzukaufen. Das entspreche knapp acht Prozent aller 7,6 Mio. ausstehenden Anteilsscheine.Positiv würden Analysten zudem werten, dass Drägerwerk nun mehr dafür tue, das Margenproblem in den Griff zu bekommen. So habe sich der Konzern kürzlich mit der IG Metall und dem Betriebsrat auf Eckpunkte zur Eindämmung der Personalkosten geeinigt. Die Vereinbarung sehe vor, dass die Beschäftigten in den nächsten drei Jahren auf Tariferhöhungen verzichten würden. Im Gegenzug sollten in den kommenden vier Jahren Standortschließungen in Deutschland ausgeschlossen und betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden. "Wir sind überzeugt, dass dies eine ausbalancierte Lösung ist, die uns wirklich hilft", so Konzernchef Stefan Dräger.Eine Seitwärtsbewegung sollte daher in den kommenden Monaten mindestens machbar sein, schon allein mit Blick auf das Aktienrückkaufprogramm, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 40/2019)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: