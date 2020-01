Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

51,90 EUR -3,71% (21.01.2020, 11:49)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

51,70 EUR -3,63% (21.01.2020, 11:37)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Damit schützt, unterstützt und rettet es auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,6 Mrd. Euro. (21.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF).Die jetzt veröffentlichten KPI's des Q4/19 würden zeigen - nach dem überzeichneten Q3/19 - eine robuste Umsatzentwicklung, so die Kommentierung in der aktuellen Research Note der Research-Boutique aus Frankfurt/M. Die Orderexpansion im gesamten Geschäftsjahr 2019 habe 4,2% (in CC + 3,0%) erreicht und sei erneut unter dem Erlöswachstum 7,3% (in CC + 6,0%) geblieben; d.h. die Book-to-Bill-Ratio sei jüngst erneut gesunken, so die EQUI.TS-Fachanalysten. Das Geschäftsjahr 2019 sei ein Übergangsjahr gewesen; die Profitabilität sei weiterhin schwach, die Brutto-Marge zu gering gewesen, so das Urteil der Aktienexperten.Die kommunizierte Umsatz- und Orderentwicklung sei auch Ursache für die vergleichsweise moderate Guidance 2020. Die erstmals am 17.01.20 veröffentlichte Finanzplanung unterstelle - bei vernachlässigbare Währungseinflüssen - ein originäres Erlöswachstum von 1,0 bis 4,0% (2019: 6,0% in CC). Die Brutto-Marge solle in etwa das Vj.-Niveau erreichen. Die EBIT-Marge dürfe schließlich zwischen 1,0 und 4,0% (Vj.: 2,4%) liegen, eine Bandbreite, die - im oberen Bereich - bereits für die vergangenen Jahre avisiert worden sei. Neue Produktfamilien/Updates sollten ab 2020 Impulse setzen; der Fahrplan für die wichtigen US-Launches könnte sich - nach jüngsten Erkenntnissen - allerdings verzögern, weshalb der offizielle EBIT-Margen-Prognosefächer nach unten hin ausgeweitet worden sei.Die Aktienexperten hätten in ihrem Modell somit Anpassungsbedarf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: