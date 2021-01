Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

68,60 EUR -0,29% (19.01.2021, 12:16)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

68,50 EUR -1,01% (19.01.2021, 12:30)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (19.01.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF).Nach den jetzt veröffentlichten Eckdaten habe der durch COVID-19–Effekte beflügelte Auftragseingang - wenn auch jüngst im Grunde langsamer - auch im Q4/20 angehalten. Mit diesem besonders erfreulichen Q4/20 seien die 20er Guidance und die Erwartungen übertroffen worden, würden die Aktienexperten von EQUI.TS in ihrer jüngsten Note schreiben. Der 12M/20-Umsatz sei auf EUR 3,41 Mrd. (CC: +25,8 % ggü. Vj.) gestiegen; das 12M/20-EBIT solle laut Pressemitteilung aus Lübeck zwischen EUR 385 und EUR 395 Mio. liegen.Das Management plane für das neue Geschäftsjahr (Gj 2021) ohne COVID-19-Extra-Schub, also einen Umsatz- und Ergebnisrückgang und habe so gesehen nicht überrascht. Die konkrete Zielsetzung dagegen dürfte nach Expertenmeinung bei einigen Marktteilnehmern für Anpassungen führen. Die Einnahmen sollten zwischen -7 und 11% auf EUR 3.035 bis EUR 3.171 Mio. sinken und die EBIT-Marge 5 bis 8% (EUR 152 bis EUR 254 Mio.) erreichen.Entscheidend für die mittelfristige Einschätzung bleibe - und damit nach Überzeugung der Aktienexperten auch kursbeeinflussend sei - die Nachhaltigkeit (Vorzieh- und/oder Extra-Nachfrage). Könne also ein mehrjähriges und hohes Topline-Wachstum in den Folgejahren anschließen und in den nötigen Profitabilitätsschub münden. Andererseits: Je länger COVID-19-Einschränkungen anhalten würden, umso mehr steige das Risiko, dass Umsatzrückgänge in konjunktursensiblen Kundensegmenten (im Segment Sicherheit mit den Kundenmärkten Chemie, etc.) entstehen könnten.Weshalb Thomas Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, die inzwischen analytisch preiswerte Aktie heraufstuft und zum Kauf empfiehlt. (Analyse vom 19.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: