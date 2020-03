Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

75,20 EUR -0,07% (17.03.2020, 12:19)



Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

76,50 EUR +9,13% (17.03.2020, 12:06)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Damit schützt, unterstützt und rettet es auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,6 Mrd. Euro. (17.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) weiterhin zu verkaufen.Drägerwerk habe am 13.03. gemeldet, dass das Unternehmen von der Bundesregierung einen Auftrag über 10.000 Beatmungsgeräte sowie Schutzausrüstung für das Krankenhauspersonal erhalten habe, um die Versorgung im Gesundheitssystem bei der Coronavirus-Ausbreitung zu sichern. Drägerwerk habe hinzugefügt, dass sich die Abwicklung des Auftrags über das gesamte Geschäftsjahr erstrecken werde und die Produktionskapazitäten am Standort Lübeck ausgeweitet würden. Drägerwerk habe keine Angaben gemacht, wie sich der Großauftrag auf den Umsatz und das Ergebnis in 2020 auswirken werde.Gottschalt werte den Großauftrag grundsätzlich positiv für das laufende Geschäftsjahr. Einerseits setze die Lieferfähigkeit der Beatmungsgeräte seines Erachtens Impulse für das Unternehmen, Marktanteile für die zukünftige Geschäftsentwicklung (nach der Coronavirus-Ausbreitung) zu erschließen. Andererseits bestehe seines Erachtens ein erhöhtes Lieferkettenrisiko, weil Drägerwerk sehr stark von bestimmten Zulieferern abhängig ist.Gottschalt habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2020: 1,79 (alt: 1,67) Euro; EPS 2021e: 1,81 (alt: 1,69) Euro). Die Drägerwerk-Vorzugsaktie habe mit einem deutlichen Kursanstieg reagiert (13.03.: +16%; 16.03.: +21%), was der Analyst lediglich als temporären Effekt durch die Coronavirus-Ausbreitung werte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: