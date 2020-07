Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

83,30 EUR +8,75% (14.07.2020, 22:26)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (15.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Das Lübecker Unternehmen habe nach einem coronabedingt glänzend verlaufenen zweiten Quartal seine Jahresprognose nach oben revidiert. Der Umsatz dürfte nunmehr um Vergleich zum Vorjahr um 14 bis 20% steigen, habe Dräger am Dienstagabend mitgeteilt. Die EBIT-Marge (Gewinn vor Zinsen und Steuern) solle zwischen 7 und 11% liegen. Anleger hätten sich hoch erfreut gezeigt. Die Drägerwerk-Vorzugsaktie habe nach der Meldung deutliche Zugewinne verbucht. "Der Aktionär" habe sich vor einigen Wochen mit einem Abstauberlimit bei 68 Euro auf die Lauer gelegt. Dieses sei aber in der gültigen Zeit verfehlt worden. Interessierte Anleger könnten sich die Drägerwerk-Vorzugsaktie auf die Watchlist setzen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:78,00 EUR +0,78% (14.07.2020, 17:35)