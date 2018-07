Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

67,40 EUR +0,75% (19.07.2018, 10:29)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (19.07.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktie: Dräger enttäuscht aufs Neue - AktienanalyseDer Medizin- und Sicherheitstechnik-Hersteller Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) hat im zweiten Quartal trotz höherer Umsätze (währungsbereinigt: plus 10,1 Prozent) deutlich weniger verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach vorläufigen Zahlen sei das operative Ergebnis von April bis Juni von 16,8 Mio. auf rund drei Mio. Euro eingebrochen. Als Gründe habe der Konzern höhere Ausgaben für Forschung und Vertrieb sowie einen schwächeren Auftragseingang genannt. Hinzugekommen seien ungünstige Wechselkurse und ein "negativer Produktmix".An seinen Zielen für das Gesamtjahr halte Drägerwerk dennoch fest: Das Unternehmen erwarte weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen zwei und fünf Prozent und eine EBIT-Marge zwischen vier und sechs Prozent. Um Letzteres zu erreichen, müsse der Konzern jedoch noch eine ordentliche Schippe drauf legen, auch wenn man inzwischen nur noch mit einem Wert am unteren Ende der Spanne rechne. Denn wegen des schwachen ersten Quartals ging die EBIT-Marge nach sechs Monaten von 1,7 auf minus 3,3 Prozent zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2018)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:67,30 EUR +0,07% (19.07.2018, 12:49)