Im Schlepptau der soliden US-Aktienmarktentwicklung hätten auch die europäischen Indices weiter angezogen. So hätten etwa der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) (+0,3%) und der Londoner FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) (+0,2%) ihre hohen Vortagesgewinne weiter ausgebaut. Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere knapp unter 14.000 ebenfalls auf einem Allzeithoch.



In Asien würden sich die Indizes heute Morgen uneinheitlich zeigen: Während Japan (+2,0%) und Hongkong (+1,3%) klar im grünen Bereich notieren würden, verzeichne der chinesische Leitindex leichte Abschläge (-0,4%).



Die vorbörslichen Indikatoren würden aktuell einen festeren Handelsstart für Europas Aktienindices erwarten lassen. (08.01.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Sowohl der US-Leitindex Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) (+0,7%) als auch der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) (+2,5%) markierten gestern neue Allzeithöchststände, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Haupttreiber sei der Ausgang der Stichwahlen in Georgia am Tag davor gewesen, welcher den Demokraten im US-Senat die Mehrheit gesichert habe und damit die Hoffnung noch umfangreicherer Konjunkturhilfen bzw. Infrastrukturinvestitionen nähre, zumal Joe Biden seine Agenda leichter durchsetzen werde können. Für zusätzlichen Schub habe die Stimmung im US-Dienstleistungsgewerbe gesorgt, welche sich trotz der Verschärfung der Covid-19-Pandemie im Dezember robust gezeigt habe. Kräftig nach oben sei es hier bei den Bankaktien gegangen, welche im Aggregat ein Plus von 2,6% verzeichnet hätten. Noch stärker hätten die Technologie- und Autotitel zugelegt, welche auf Sektorebene satte Zuwächse von 3,0% bzw. 6,9% verbucht hätten.