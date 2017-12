Gestern habe der Dow nochmal kräftig zugelegt. Erst nach einer Strecke von 433 Punkten sei Schluss gewesen und die Anleger hätten dies genutzt, um ein paar Gewinne mitzunehmen.



Einschätzung für den heutigen Handelstag:



Die Bullen sollten heute versuchen, die Kurse oberhalb der 24.187 oder 24.100 zu halten. Über der 24.297 könnten dann die Ziele 24.344, 24.447, 24.501 und 24.559 erreicht werden.



Die Bären würden seit vier Handelstagen nun gar kein Lebenszeichen mehr von sich geben. Um endlich mal was zu erreichen, müssten sie 24.187 und 24.100 rausnehmen. Darunter wäre dann noch 24.012, 23.959 und 23.812 zu erreichen.



Widerstände und Unterstützungen:



Widerstände: 24.297, 24.334, 24.447, 24.501/559



Unterstützungen: 24.187/100, 24.012, 23.959, 23.812, 23.730



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



24.447 (24.501) bis 24.187 (24.100) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (01.12.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones kannte gestern wieder nur eine Richtung, so die Experten von "day-trading-live.de".Das Tagestief habe schon in der ersten Stunde des Tages gestanden und von dort an sei es nur aufwärts bis zum Tageshoch gegangen. Der Dow habe gestern eine riesen Range abarbeiten können mit 433 Punkten.Tageshoch/ Tagestief/ Range:30.11.2017: 24.324/ 23.891/ 433Vortag: 23.956/ 23.802/ 154Abgleich der Range:erwartet/ Ist:Tief: 23.891/ 23.891Chartcheck: