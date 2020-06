Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche musste der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) einen scharfen "u-turn" hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Letztlich hätten die amerikanischen Standardwerte damit den erwarteten Respekt vor der Widerstandszone aus der 50-Wochen-Linie (akt. bei 26.383 Punkten), den Hochs von 2018 bei 26.617/26.952 Punkten sowie dem alten Basisaufwärtstrend seit März 2009 (akt. bei 26.816 Punkten) gezeigt. Damit dürfte die Erholungsbewegung seit März zunächst ein Ende gefunden haben. Ein Abgleiten unter das Tief vom August vergangenen Jahres (25.340 Punkte) bzw. das 61,8%-Retracement der gesamten Frühjahrskorrektur (25.231 Punkte) signalisiere dabei eine Ausdehnung der jüngsten Verschnaufpause. Die 200-Wochen-Linie (akt. bei 24.018 Punkten) diene dann im Zusammenspiel mit einem weiteren Fibonacci-Level (23.891 Punkte) als nächste Rückzugszone. Das bestehende Kaufsignal seitens des Wochen-MACD - noch dazu auf historisch niedrigem Niveau - sollte einen "worst case"-Rückschlag wie im März verhindern. Vielmehr spreche diese Konstellation eher für ein gesundes Luftholen und ein "buy the dip"-Szenario. (16.06.2020/ac/a/m)

