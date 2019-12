Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Paris (www.aktiencheck.de) - Allen Unkenrufen zum Trotz hat die US-Wirtschaft den nach wie vor schwelenden Handelskonflikt mit China bisher recht gut überstanden, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Zwar würden die Bäume auch in den Vereinigten Staaten nicht in den Himmel wachsen; nach einem BIP-Wachstum von 2,9 Prozent in 2018 würden die Ökonomen des Internationalen Währungsfonds für dieses Jahr "nur" noch einen BIP-Zuwachs von 2,4 Prozent erwarten. Doch einige Konjunkturindikatoren hätten zuletzt durchaus überzeugen können. Vor allem der Arbeitsmarkt präsentiere sich weiterhin in prächtiger Verfassung. So sei das Beschäftigungsplus im November mit 266.000 Personen höher ausgefallen als ursprünglich erwartet. Die Arbeitslosenquote sei derweil auf 3,5 Prozent gefallen - und damit auf den niedrigsten Stand seit 50 Jahren.



Auch am US-Aktienmarkt sei es in den vergangenen Monaten recht rund gelaufen. Zwar habe der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) aufgrund der zahlreichen Unruheherde immer mal wieder eine Verschnaufpause eingelegt, unterm Strich könne sich ein Plus von rund 20 Prozent seit Jahresbeginn aber mehr als sehen lassen. Vor allem in so unsicheren Zeiten wie derzeit könne die Stimmung am Aktienmarkt zwar jederzeit kippen, doch sollten sich die USA und China in den kommenden Wochen weiter annähern und sich auf eine Teil-Einigung im Handelskonflikt verständigen, dürften damit einhergehend nicht nur die globalen Stimmungsindikatoren zulegen, sondern auch die Risikofreude zahlreicher Anleger könnte im Zuge dessen steigen und den Dow Jones bis zum Jahresende womöglich auf ein neues Allzeithoch befördern. (13.12.2019/ac/a/m)



