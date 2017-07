Im Rahmen der Frühbörse bewege sich der Dow Jones heute Morgen im Bereich der 21.650/21.670. Er notiere damit deutlich über dem Niveau der Frühbörse am Freitagmorgen.



Denkbar sei, dass die Bullen heute zunächst versuchen könnten, den Index über die 21.650 Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie dann versuchen, zunächst die 21.671/73 und dann das TH von Freitag zu erreichen und zu bestätigen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufbereiche wären die 21.694/96, die 21.704/07, die 21.718/21, die 21.736/38 und dann die 21.748/50 Punkte. Über der 21.750 Punkte könnte der Index noch die 21.767/70, die 21.785/88 und die 21.795/800 Punkte erreichen. Man gehe aber nicht davon aus, dass es der Dow heute schaffe, sich nachhaltig über die 21.700 Punkte zu schieben.



Gelinge es der Dow Jones heute nicht, sich über der 21.650 Punkte-Marke zu etablieren, wäre mit Abgaben zu rechnen, die bis 21.631/28 und dann bis 21.618/15 Punkte gehen könnten. Würden in diesem Bereich keine Erholungen gelingen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 21.604/00 und dann bis 21.586/84 Punkte gehen könnten. Komme es hier zu keinen Erholungen, so könnten dann die 21.555/51 die 21.530/27 bzw. die 21.510/08 Punkte angelaufen werden. In diesem Bereich bestünden gute Chancen der Stabilisierung und der Erholung. Gehe es heute unter die 21.508 Punkte, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufmarken wären dann die 21.490/87, die 21.472/69 und im Nachgang dessen dann die 21.454/50 bzw. die 21.444/40 Punkte. Spätestens hier sollten sich dann Erholungen einstellen, sollte der Index so weit zurücksetzen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die aktuellen Widerstände seien heute bei 21.668/87/97 als auch bei 21.697 Punkten zu finden. Weitere Widerstände würden sich bei 21.765 als auch bei 21.823 Punkten befinden.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 21.516 als auch bei 21.451/14 Punkten zu finden. Weitere Unterstützungen würden sich bei 21.381/66/31 und bei 21.249 Punkten befinden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



21.694 (21.721) bis 21.600 (21.555) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (17.07.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones bewegte sich am Freitagmorgen im Bereich der 21.575/21.555 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de".Bis zum Nachmittag habe der Index in einer engen Range seitwärts geschwankt. Am Nachmittag habe er sich etwas nach oben schieben können, sei aber nicht weiter als 21.580 Punkte gekommen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag sei es dann bis an die 21.524 Punkte gegangen, wo der Dow Jones sein TT markiert habe. Von hier aus sei es dann in dynamischen Impulsen nach Norden gegangen. Der Index habe sich bis kurz vor Handelsschluss an die 21.683 Punkte schieben können und damit ein neues ATH. Bis Handelsschluss habe er dann etwas nachgegeben.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow Jones mit dem Überschreiten der 21.661/63 Punkte weiter bis in den Bereich der 21.667/70 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich am Abend eingestellt, das Anlaufziel sei erreicht und sogar noch um 13 Punkte übertroffen worden. Damit habe das Setup auf der Oberseite nicht gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 21.550 Punkte-Marke hingegen exakt an den nächsten Anlaufbereich bei 21.524/20 Punkten gegangen. Hier habe das Setup perfekt gegriffen.TH: 21.683 (Vortag: 21.569)/ TT: 21.524 (Vortag: 21.513)/ Range: 159 Pkte (Vortag: 56 Pkte)Im Daily sei der Dow in der letzten Handelswoche über die 20 Tages-Linie geschoben worden und habe sich hier etablieren können. Damit habe der Index am Freitag die Gelegenheit genutzt, weiter in Richtung Norden zu laufen. Er habe die 21.650 Punkte überwinden können und damit auch die Perspektive übergeordnet noch den Bereich der 22.000 Punkte zu erreichen. Die Kursmuster würden aber den Schluss zulassen, dass es jetzt erst ein paar Tage seitwärts gehen könnte. Rücksetzer seien in den vergangenen Handelswochen immer zeitnah zurückgekauft worden, somit erwarte man aktuell keine nachhaltige Korrektur. Rücksetzer seien bis 21.460/40 Punkte unproblematisch. Sollte der Dow bis hier hin zurücksetzen, so bestünden in diesem Bereich gute Chancen der Erholung. Ein TS unter 21.390 Punkten würde das Chartbild eintrüben.Einschätzung für den heutigen Handelstag: