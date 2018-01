Die Bullen müssten es schaffen, die Zone von 24.828 bis 24.853 Punkten zu überwinden, um darüber die Ziele 24.878, 24.906 und 24.959 Punkte zu erreichen. Darunter bleibe der Dow weiterhin im Korrekturmodus.



Die Bären könnten diese Zone als Einstieg nutzen. um von dort die Untere Unterstützungszone von 24.766 bis 24.737 Punkten zu attackieren. Darunter könnten dann noch die 24.685, 24.657 und 24.589 Punkte erreicht werden.



Widerstände und Unterstützungen:



Widerstände: 24.804/828/853/878, 24.906/959, 25.150 und 25.302 Punkte

Unterstützungen: 24.766/737/732, 24.685/657 und 24.589/544/508



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



24.823 (24.866) bis 24.768 (24.719) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (02.01.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Am 22.12.2017 konnten die Bären den Widerstand beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) bei 24.831 Punkten nutzen, um in den Markt zu gelangen und das Ziel von 24.766 Punkten konnte erreicht werden, so die Experten von "day-trading-live.de".Damit habe der Fahrplan gut gepasst.Chartcheck:Einschätzung für den heutigen Handelstag: