Die Bullen sollten versuchen, die 23.531 Punkte zurückzuerobern. Gelinge dies nicht, könne es sein, dass sie erst ab 23.318 Punkten wieder aktiv würden. Über der 23.346-Punkte-Marke seien dann die Ziele 23.572, 23.584, 23.613 und 23.624 Punkte.



Die Bären hätten es gestern geschafft, ein Doppeltop am AZH zu setzen und die 23.530-Punkte-Marke rauszunehmen. Damit sollten die Bären im Fahrplan liegen. Nun gelte es Richtung 23.318 zu laufen, um dann das letzte Verlaufstief rauszunehmen. Auf diesem Weg würden die Ziele 23.473, 23.447, 23.430, 23.384, 23.363, 23.353 und 23.318 Punkte warten.



Widerstände und Unterstützungen:



Widerstände: 23.515/531/546/572/584, 23.613/624/662, 23.744, 23.813 Punkte



Unterstützungen: 23.473/447/430, 23.384/363/354/318, 23.276/256/201 Punkte



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



23.529 (23.543) bis 23.318 (23.276) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (23.11.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Die Bullen konnten gestern nicht das Allzeithoch beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) rausnehmen und haben sehr genau ein Doppeltop bei 23.621 Punkten gesetzt, so die Experten von "day-trading-live.de".Von dort sei es dann dynamisch runter gegangen.Chartcheck:Das Doppeltop am Allzeithoch spiele den Bären natürlich in die Karten. Nun müsse man schauen, ob sie es auch nutzen würden. Bereits gestern hätten die 23.530 Punkte nach unten durchbrochen werden können, auch dies sei bärisch zu werten. Jedoch habe die Vergangenheit gezeigt, dass die Bullen meist aktiv würden, wenn keiner damit rechne.