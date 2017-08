Im Rahmen der Frühbörse bewege sich der Dow Jones heute morgen im Bereich der 21.770/21.810. Er notiere damit unter dem Niveau der Frühbörse gestern morgen.



Denkbar sei dass die Bullen heute zunächst versuchen könnten, den Index über der 21.810-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie dann versuchen, die 21.823/26, die 21.838/40, die 21.850/52 und dann die 21.867/70 Punkte zu erreichen. Sollte der Index bis hier hin laufen, so könnten sich Rücksetzer einstellen. Schaffe es der Dow Jones, sich über die 21.867/70 Punkte zu schieben, so könnte er dann die 21.880/82 und das TH von gestern zu erreichen und zu bestätigen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte der Index dann die 21.910/15 bzw. die 21.925/28 Punkte erreichen. Das wäre das Maximale, was die Experten dem Dow Jones heute auf der Oberseite zutrauen würden.



Gelinge es der Dow Jones heute nicht sich über der 21.810-Punkte-Marke zu etablieren, wäre mit Abgaben zu rechnen, die bis 21.790/87 und dann weiter bis 21.776/74 Punkte gehen könnten. Komme es bei 21.776/74 Punkten zu keinen Erholungen, so wären die 21.758/55, die 21.738/35, die 21.722/19 und dann die 21.704/00 bzw. die 21.687/84 und die 21.667/64 Punkte die nächsten Anlaufbereiche.



Widerstände und Unterstützungen:



Die aktuellen Widerstände seien heute bei 21.809/25/60/96 als auch bei 21.907/48/66 Punkten zu finden. Weitere Widerstände würden sich bei 22.017/35/67 als auch bei 22.123/78/86 Punkten befinden.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 21.777/55 als auch bei 21.702 Punkten zu finden. Weitere Unterstützungen würden sich bei 21.690/73/38 und bei 21.585/73/52/24/05 Punkten befinden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



21.867 (21.893) bis 21.777 (21.722) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (24.08.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) bewegte sich gestern morgen im Bereich der 21.890/21.860 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de".Er habe am Morgen zunächst sein TH bei 21.893 Punkten markiert und von dort aus leicht zurückgesetzt, habe sich aber über der 21.860-Punkte-Marke halten können. Mit Aufnahme des Handels am Nachmittag sei es dann zu einem Rücksetzer fast an die 21.800 Punkte gekommen, der aber zeitnah wieder zurückgekauft worden sei. Allerdings seien die Erholungen nicht allzu ausgeprägt gewesen. Der Index sei bis 21.850/60 Punkte gelaufen und habe von hier aus dann erneut zurückgesetzt.Der Dow Jones habe sich gestern nicht wesentlich über die 21.890 Punkte schieben können, somit habe er auch nicht die weiteren Anlaufziele auf der Oberseite erreicht. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 21.838/35 Punkte knapp unter den nächsten Anlaufbereich bei 21.811/08 Punkten gegangen. Das Setup habe gestern damit nicht optimal gegriffen.TH: 21.893 (Vortag 21.868)/ TT: 21.801 (Vortag: 21.731)/ Range: 92 Punkte (Vortag: 155 Punkte)Die Tageskerze habe die 20-Tage-Linie im Daily gestern und vorgestern nicht erreicht. Er habe zwar das Potenzial, diese Linie heute anzulaufen, vorstellbar sei aber, dass es nicht wesentlich darüber gehe. Die Aufwärtsambitionen wären somit im Bereich der 21.900/20 Punkte begrenzt. Solange der Index keinen TS über dieser Linie formatiere und dies am Folgetag bestätige, solange habe der Dow kein Potenzial sich wieder über die 22.000 Punkte zu schieben. Auf der Unterseite könnten Rücksetzer bis in den Bereich der 21.600/550, im Zweifel auch bis 21.500/490 Punkte gehen. Spätestens hier sollten sich dann Erholungen einstellen. Würden diese nicht gelingen und werde ein TS unter der 21.390-Punkte-Marke formatiert, müsse dies bärisch interpretiert werden.Einschätzung für den heutigen Handelstag: