Paris (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch hat der Dow Jones erstmals seit Ende Februar wieder die Marke von 34.000 Punkten übersprungen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Die Angst der Anleger bleibe aber weiterhin groß. Der Fear & Greed-Index sei zuletzt mit nur noch 19 Punkten auf den unteren Rand der bearishen Skala gesunken. Auch die aktuelle Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zeige mit 49,8 Prozent einen hohen Bären-Anteil bei den US-Privatanlegern. Optimistisch habe sich mit 22,5 Prozent nicht einmal jeder vierte Börsianer gezeigt. Aus antizyklischer Sicht sei dies ein unterstützender Faktor.Dazu passe ein Blick auf die saisonalen Charts: Oft hätten Mitte März wichtige Trendwechsel stattgefunden und die Kurse seien angestiegen. Angesichts dieser Gemengelage bestehe durchaus die Möglichkeit, dass der Dow Jones sein Tief bereits erreicht habe. Aber: Die aktuelle Gemengelage sei äußerst komplex und fragil - und die Stimmung könne jederzeit wieder kippen. Dass Anleger die Ruhe bewahren und die Lage wachsam verfolgen würden, um auf mögliche unvorhergesehene Entwicklungen schnell reagieren zu können, dürfte sicherlich nicht schaden. (18.03.2022/ac/a/m)