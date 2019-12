Auch in Asien habe sich die Unsicherheit fortgesetzt und die Märkte hätten sich durch die Bank schwächer gezeigt. Gold als sicherer Hafen habe Zugewinne verzeichnet, aber auch die Ölpreise hätten sich halten können.



Heute dürfte der Fokus unter anderem auf den ISM Non-Manufacturing (in den USA) und PMI Services (in Europa) liegen, die Auskunft über eine gesamtwirtschaftliche Ansteckung durch die Industrieschwäche geben sollten.



Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren heute Morgen auf einen etwas freundlicheren Start in den Handelstag hindeuten. (04.12.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem der schlechter als erwartete ISM Manufacturing zum Wochenstart die Stimmung der Anleger schon etwas verunsichert hatte setzte US-Präsident Donald Trump gestern noch einen drauf, verschenkte neue Zölle wie Zuckerl und schickte die globalen Märkte nochmals ein Stück nach unten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In seinem Beutel habe er neben Zöllen auf Stahl aus Brasilien und Argentinien, sowie Wein und Käse aus Frankreich auch eine Drohung gegen China gehabt und habe gemeint, eine Einigung in den Verhandlungen um den Handelsstreit wäre ihm auch erst nach der US-Wahl 2020 recht. Dies mache eine Übereinkunft im "Phase-1"-Deal vor dem 15. Dezember deutlich unwahrscheinlicher, habe die Anleger zu einer stärkeren Orientierung in Richtung "risk-off"-Optionen geführt und die wichtigsten Indices der Wall Street nach unten geschickt.