Ob und wie stark das Angebot von Krypto-Fans in den USA genutzt werde, bleibe abzuwarten - denn die Gebühren für den Kauf am Automaten seien mit sechs bis 20 Prozent extrem hoch. Dem ohnehin stark newsgetriebenen Dogecoin liefere die Meldung aber dennoch Rückenwind.



Im freundlichen Gesamtmarkt springe der Kurs auf 24-Stunden-Sicht um rund 14 Prozent nach oben - und zähle damit zu den größten Gewinnern in den Top 20 nach Market Cap. Mit Kursen von rund 0,14 Dollar klettere DOGE zudem auf den höchsten Stand seit rund einem Monat.



Er notiere aber selbst auf diesem Niveau noch mehr als 80 Prozent unter dem Allzeithoch von Anfang Mai 2021 bei rund 0,74 Dollar. Zum Vergleich: Beim Bitcoin seien es "nur" 38 Prozent.



Spaß-Kryptowährungen wie Dogecoin seien für ihre extreme Volatilität berühmt und berüchtigt. Kursbewegungen im zweistelligen Prozentbereich seien keine Seltenheit und nicht immer rational erklärbar. Daher sollten hier allenfalls erfahrene und sehr risikofreudige Anleger einen Zock wagen.



Mutigen Anleger, die dagegen langfristig am Kryptomarkt investieren möchten, rate DER AKTIONÄR indes auch weiterhin primär zu Bitcoin und Ethereum. (24.03.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Kryptomarkt werden am Donnerstagnachmittag wieder deutliche Gewinne geschrieben, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit einem Plus von rund drei Prozent nehme der Gesamtmarkt erneut Anlauf auf die 2-Billionen-Dollar-Marke. Überdurchschnittlich stark entwickle sich dabei die Spaß-Kryptowährung Dogecoin (ISIN: CRYPT000DOGE) mit einem Plus von 14 Prozent.Als Grund für das starke Kursplus bei DOGE verweise das Branchenportal "decrypt.com" darauf, dass der Coin in den USA nun auch an den Krypto-Geldautomaten von Bitcoin of America gekauft werden könne. Das Unternehmen betreibe laut dem Bericht rund 1.800 Automaten im ganzen Land, an denen neben Dogecoin auch Bitcoin, Ethereum und Litecoin gegen US-Dollar getauscht werden könnten.