Einzahlungen mit DOGE würden auf der Profi-Handelsplattform von Coinbase bereits seit Dienstag angenommen. Der Handel starte nach Unternehmensangaben dann am Donnerstag um oder nach 18 Uhr deutscher Zeit. Dabei stünden fünf handelbare Währungspaare zur Verfügung: DOGE/US-Dollar, DOGE/Euro, DOGE/Britisches Pfund, DOGE/Bitcoin und DOGE/Tether.



Das Orderbuch solle in drei Stufen geöffnet werden: Coinbase Pro nehme zunächst Post-Only- und anschließend auch Limit-Only-Orders entgegen, eher schließlich alle Trading-Funktionen zur Verfügung stünden. Sollten die Bedingungen für einen geordneten Handel dabei nicht eingehalten werden können, behalte sich das Unternehmen gemäß den Trading-Regeln auch Handelsunterbrechungen vor.



Der explizite Hinweis sei auch nötig, denn Dogecoin habe in diesem Jahr eine schier unglaubliche Rally hingelegt und die meisten anderen Kryptowährungen damit in den Schatten gestellt. Tatkräftige Unterstützung habe es dabei auch von Tesla-Chef Elon Musk und der WallStreetBets-Community gegeben, was allerdings auch zu extremen Kursausschlägen in beide Richtungen geführt habe.



Ob und wann Dogecoin auch über coinbase.com oder die Coinbase-App gehandelt werden könne, dazu mache der Kryptobörsen-Betreiber derzeit noch keine Angaben. Doch alleine das Listing bei Coinbase Pro werfe bereits seine Schatten voraus: Mit einem Kursplus von rund 22 Prozent in den letzten 24 Stunden steche DOGE in den Top 10 nach Market Cap als größter Gewinner hervor. Dennoch notiere der Coin auf dem aktuellen Niveau fast 50 Prozent unter dem Allzeithoch von Anfang Mai.



Krypto-Fans wissen: Einen solchen Sprung kann der hochvolatile Spaß-Coin auch mal innerhalb von Tagen oder gar Stunden machen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Mangels überzeugender Anwendungsfälle eigne sich Dogecoin allerdings höchstens für risikofreudige Zocker. Wer längerfristig in den Kryptomarkt einsteigen will, greift weiterhin primär zu Bitcoin und Ethereum, so der Experte Nikolas Kessler. (02.06.2021/ac/a/m)







