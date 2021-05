Der Morgan-Creek-Chef erwarte, dass Bitcoin das primäre Protokoll für den Transfer von Werten im Internet werde. Aber auch anderen Kryptowährungen wie Ethereum und Litecoin traue er nach ihren jüngsten Höchstständen noch Luft nach oben zu. Vom Hype um Dogecoin halte er jedoch nicht viel. "Es gibt Tausende Coins und DOGE gehört zu der Kategorie, die vollkommen nutzlos ist", so der Experte. Er hätte "keinen zugrundeliegenden Wert" oder Anwendungsfall und werde "irgendwann verschwinden".



Auch für den "Aktionär" bleibe der Bitcoin die erste Wahl für Anleger, die längerfristig am Kryptomarkt investieren möchten. Die spekulative Kaufempfehlung gelte hier weiterhin. Dogecoin mangele es dagegen an praktischem Nutzen und sei überdies inflationär. Der massive Kursanstieg der vergangenen Monate stehe daher auf sehr wackeligen Beinen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin ist die älteste und prominenteste Digitalwährung der Welt, doch gemessen an der kurzfristigen Kursperformance und der medialen Aufmerksamkeit muss er sich der Spaß-Kryptowährung Dogecoin geschlagen geben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Welcher von den beiden Coins langfristig das Rennen machen werde, stehe für Krypto-Profi Mark Yusko aber außer Frage.Wachstumsstark wie Tech-Unternehmen und wertvoll wie Gold - diese Kombination sei es, die Mark Yusko, CEO und Gründer von Morgan Creek Capital Management, am Bitcoin so fasziniert. "[Bitcoin] ist ein Netzwerk und Netzwerke wachsen exponentiell", habe er in einem Interview mit CNBC gesagt. Er habe die Billionen-Dollar-Marke so schnell erreicht wie kein anderes Netzwerk in der Geschichte und sei damit den FAANG-Unternehmen auf den Fersen, die für diese Entwicklung 15 bis 20 Jahre gebraucht hätten.Angesichts dieser Wachstumsraten könne die Digitalwährung bereits im nächsten Marktzyklus mit der Marktkapitalisierung von Gold gleichziehen. "Wenn der monetäre Wert von Gold vier Billionen Dollar beträgt, dann sollte sich das digitale Gold ebenfalls in diese Richtung entwickeln", so Yusko weiter. Ausgehend von einer aktuellen Market Cap im Bereich von rund 1 Bio. USD traue der Investment-Profi dem Bitcoin also eine Vervierfachung zu. Das impliziere auf Sicht der nächsten fünf Jahre einen Kursanstieg auf rund 234.000 USD pro Coin.