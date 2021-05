Schützenhilfe für Dogecoin komme darüber hinaus von der größten US-Kryptobörse Coinbase. Deren Management habe beim Earnings-Call am Donnerstagabend angekündigt, die Spaß-Kryptowährung ebenfalls ins Repertoire aufzunehmen. Bereits in den kommenden sechs bis acht Wochen solle DOGE für Coinbase-Nutzer handelbar sein - ein großer Fortschritt, sowohl für Coinbase-Nutzer als auch für die Spaß-Kryptowährung.



Nach dem über 50-prozentigen Rücksetzer gehe es für DOGE am Freitag wieder um mehr als 30 Prozent auf bis zu 56 Cent nach oben. DER AKTIONÄR rechnet aber weiterhin mit überdurchschnittlich hoher Volatilität des Hype-Coins und wertet den geringen praktischen Nutzen sowie den inflationären Charakter kritisch.



Daher sollten allenfalls risikofreudige Trader einen Momentum-Zock wagen. Wer längerfristig am Kryptomarkt aktiv sein wolle, sollte auf die Schwergewichte Bitcoin und Ethereum setzen.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (14.05.2021/ac/a/m)





