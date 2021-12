Trotz dieses Kurssprungs notiere DOGE auf dem aktuellen Niveau mehr als 70% unter dem Allzeithoch von Anfang Mai bei rund 0,74 USD. Zum Vergleich: Beim Bitcoin seien es trotz des jüngsten Rücksetzers "nur" gute 30%.



Dogecoin sei berühmt für seine extremen Kursbewegungen, wenn sich prominente Fürsprecher wie Elon Musk äußern würden. Nachhaltig seien solche Gewinne in der Regel allerdings nicht. Daher würden sich Meme-Coins wie DOGE allenfalls für einen Momentum-Zock von erfahrenen Krypto-Tradern eignen.



Wer dagegen neu bzw. langfristig am Kryptomarkt aktiv werden wolle, sollte v.a. Bitcoin und Ethereum ins Auge fassen. Hier sehe "Der Aktionär" trotz der kurzfristigen Korrektur noch jede Menge Langfrist-Potenzial.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Spaß-Kryptowährung Dogecoin trotzt der trüben Stimmung an Krypto-Gesamtmarkt und klettert am Dienstag in der Spitze um fast 30% nach oben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auslöser für den Kurssprung seien - wieder einmal - Aussagen von Tesla-Chef und Dogecoin-Fan Elon Musk.Der habe am Mittag via Twitter angekündigt, dass Tesla bei ausgewählten Merchandise-Artikel künftig Zahlungen mit Dogecoin akzeptieren werde. Nachdem Bitcoin-Zahlungen für Fahrzeuge und Dienstleistungen des Elektroauto-Pioniers kurz nach deren Einführung im Mai wieder unmöglich seien, wäre der Spaß-Coin damit die einzige Kryptowährung, die Tesla als Zahlungsmittel akzeptiere.In einem Interview anlässlich seiner Wahl zur "Person of the Year" des "Time"- Magazine habe Musk kurz zuvor außerdem die Vorzüge des Dogecoin gelobt. Obwohl er als "dummer Witz" entstanden sei, sei Dogecoin viel besser für Transaktionen geeignet als der Bitcoin, habe er dort zu Protokoll gegeben.Musks neuerliche Lobeshymne auf den Dogecoin schiebe den Kurs am Dienstag kräftig an: Mit einem Kursplus von mehr als 25% verzeichne die Bitcoin-Parodie als einziger Coin in den Top 40 nach Market Cap nennenswerte Kursgewinne.