Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze DocuSign-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DocuSign-Aktie:

65,90 EUR +1,24% (13.03.2020, 11:45)



NASDAQ-Aktienkurs DocuSign-Aktie:

68,68 USD -8,43% (12.03.2020)



ISIN DocuSign-Aktie:

US2561631068



WKN DocuSign-Aktie:

A2JHLZ



Ticker-Symbol DocuSign-Aktie:

DS3



NASDAQ-Symbol DocuSign -Aktie:

DOCU



Kurzprofil DocuSign:



DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) automatisiert manuelle, papierbasierte Prozesse mit der offenen, unabhängigen, standardbasierten Digital Transaction Management (DTM)-Plattform zur Verwaltung aller Aspekte dokumentierter Geschäftsvorgänge. Kunden können in wenigen Minuten neue Konten eröffnen und Kredite aufnehmen. Das Unternehmen unterstützt Banken dabei, ihren Kunden den Zugang zum Ausfüllen von Formularen, Verträgen oder Kreditdokumenten überall und jederzeit zu ermöglichen. (13.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DocuSign-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) unter die Lupe.DocuSign habe am Donnerstag seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal verkündet und die Analystenerwartungen im wahrsten Sinne pulverisiert. Trotz des Corona-Crashs hätten begeisterte Anleger diese Meldung gefeiert und die Aktie des Cloud-Anbieters nachbörslich um elf Prozent nach oben schießen lassen.DocuSign sei ein cloudbasierter Softwareanbieter, der das digitale Signieren von Verträgen und anderen Urkundenschriften ermögliche. Die Vorteile von DocuSign lägen auf der Hand: Schnelligkeit bei Vertragsabschlüssen, bessere Nachvollziehbarkeit, Kosteneffizienz und Reduzierung des Verwaltungsaufwands. Daneben sei DocuSign plattformunabhängig und sowohl auf iOS- als auch auf Android- oder Microsoft-Geräten verfügbar.Das Unternehmen habe im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,12 Dollar vermeldet, Analysten hätten mit weniger als der Hälfte (0,05 Dollar je Aktie) gerechnet. Die Erlöse seien um 38 Prozent auf 274,9 Millionen Dollar gestiegen, Analysten seien lediglich von 266,5 Millionen Dollar ausgegangen. Im Vorjahr habe DocuSign noch einen Verlust je Aktie von 0,06 Cent verkünden müssen, der Umsatz habe damals 199,7 Millionen Dollar betragen.Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 stelle DocuSign trotz der sich anbahnenden Wirtschaftskrise einen Umsatz von 280 bis 284 Millionen Dollar in Aussicht. Diese Nachricht habe bei den Analysten für regelrechte Begeisterung gesorgt.Die überzeugenden Quartalszahlen von DocuSign würden zeigen, dass die tolle Wachstumsstory des Cloudanbieters aus San Francisco bei weitem noch nicht zu Ende sei.Die "Aktionär"-Empfehlung sei im Zuge des Corona-Crashs unglücklich ausgestoppt worden. Anleger beobachten die DocuSign-Aktie auf ihrer Watchlist und halten sich für den Wiedereinstieg bereit, so Emil Jusifov. (Analyse vom 13.03.2020)