München (www.aktiencheck.de) - In Deutschland werden die Dividendenausschüttungen in diesem Jahr um ca. zehn Prozent sinken, so Marc Decker, Head of Asset Management bei Merck Finck Privatbankiers.Allerdings dürfe man mit Blick auf die Dividenden nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren. Selektion sei wichtiger denn je. So habe die EZB die Banken aufgefordert, bis Oktober 2020 auf Gewinnausschüttungen zu verzichten. Damit sollten diese ihre Bilanzen stärken und sich für drohende Kreditausfälle wappnen. Hierbei handele es sich zwar nur um eine Empfehlung seitens des Regulators, jedoch hätten zahlreiche Banken dieser Empfehlung entsprochen. Neben den Banken würden vor allem Automobilaktien zu den schwächelnden Dividendentiteln gehören. Sie seien sowohl von der Corona-Pandemie als auch durch die Umwälzung hin zur Elektromobilität stark betroffen. Unternehmen aus anderen Branchen, wie zum Beispiel Versorger, Basiskonsumgüterhersteller und -händler oder auch Tech-Unternehmen, würden demgegenüber über stabilere Geschäftsmodelle verfügen. Dividendenkürzung könnten hier ggf. vermieden werden.Insgesamt betrachtet würden sich Anleger allerdings auf weiter rückläufige Dividendenerträge einstellen müssen. Das derzeitige Niveau von ca. drei Prozent Dividendenrendite im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde keinen Bestand haben. Die Attraktivität von Dividendentiteln sei damit vielleicht eingeschränkt, aber keinesfalls hinfällig. Denn im Vergleich zu den Renditen von Unternehmens- oder Staatsanleihen seien Dividendenrenditen nach wie vor sehr attraktiv. So betrage der Abstand zwischen DAX-Dividendenrendite und BBB-Anleiherendite immerhin noch 180 Basispunkte. Gerade im Verhältnis zu den Renditen von Unternehmensanleihen sei die DAX-Dividendenrendite deutlich attraktiver als während der Jahre 2000 oder 2007, als die damaligen Zyklen zu Ende gegangen seien. (28.07.2020/ac/a/m)