Gründe für einen Kauf dividendenstarker Aktien gebe es zuhauf. Vor allem würden renditestarke Unternehmen als solide gelten, in der Regel würden sich die Kurse solcher Titel langfristig besser entwickeln als der Markt. Ohnehin würden Dividenden längerfristig grundsätzlich einen Großteil zu den Gesamterträgen eines Aktienportfolios beitragen. Seit dem Start der Berechnung 1991 habe der klassische ATX® (ohne Dividenden) um gut 218 Prozent zugelegt.



Der ATX® Total Return hingegen, bei dem Dividenden einfließen würden, habe im gleichen Zeitraum einen Ertrag von circa 527 Prozent abgeworfen. Aufs Jahr gesehen hätten Anleger mit den Blue Chips der Wiener Börse inklusive Ausschüttungen durchschnittlich 6,26 Prozent verdienen können. Ohne Dividenden wären es nur 2,90 Prozent pro anno gewesen. Das bedeute: Mehr als die Hälfte der Langfristrenditen hätten aus Dividenden resultiert.



Anleger sollten bei der Aktienauswahl aber nicht allein auf die Rendite achten. Denn die Angaben dazu in frei zugänglichen Quellen würden sich in der Regel auf in der Vergangenheit gezahlte Ausschüttungen beziehen. Viel wichtiger sei aber die Einschätzung, welche Gewinnbeteiligung in der Zukunft zu erwarten sei. Die Prognosen würden aber von vielen Faktoren abhängen. Eine hohe Dividendenrendite könne auf Schnäppchenpreise hindeuten - oder eine Warnung sein, dass ein Unternehmen die üppigen Ausschüttungen der Vergangenheit nicht dauerhaft halten könne.



Indices, die sich aus Anteilscheinen dividendenstarker Papiere zusammensetzen würden, könnten für Anleger eine Alternative zum Investment in Einzelaktien sein. Eines der bekanntesten Auswahlbarometer sei der STOXX® Global Select Dividend 100 Price EUR Index. Er setze sich aus 100 Aktien von Unternehmen aus Nordamerika (40 Aktien), Europa (30 Aktien) und Asien/Australien (30 Aktien) zusammen. (14.04.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Das Corona-Krisen-Jahr 2020 war für viele Aktionäre aus Dividendensicht eine herbe Enttäuschung - Gewinnanteile fielen aus oder wurden zusammengestrichen, so die Analysten der Raiffeisen Centrobank.2021 sehe es wieder etwas besser aus: Anteilseigner könnten wieder auf leicht steigende Ausschüttungen hoffen. Besonders Dividenden aus dem Gesundheits-, aber auch aus dem Technologiesektor dürften aus strukturellen Gründen weiter ansteigen. Das größte Erholungspotenzial liege jedoch in den konjunkturabhängigen Branchen, die von der Coronakrise am stärksten betroffen gewesen seien. Dazu würden zyklische Konsumgüter gehören, aber auch die Sektoren, die von der Geschäfts-Wiederaufnahme und einer Erholung der angestauten Verbrauchernachfrage voraussichtlich profitieren würden.