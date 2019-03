Welch enormen Einfluss Dividenden für den langfristigen Anlageerfolg hätten, zeige beispielsweise ein Vergleich des DAX, der in der Regel als Performanceindex (inklusive Wiederanlage der Dividenden) veröffentlicht werde, und der Kursindex-Variante, bei der die Dividenden nicht berücksichtigt würden. So komme der DAX-Performanceindex in den vergangenen zehn Jahren auf ein Plus von rund 190 Prozent, während der DAX-Kursindex im selben Zeitraum lediglich eine Rendite von etwa 108 Prozent aufweise.



Doch Vorsicht: Würden die Geschäfte eines Unternehmens schlechter laufen als erwartet, könne die Dividende auch kräftig gekürzt oder schlimmstenfalls sogar komplett gestrichen werden. Alleine auf Basis der voraussichtlichen Dividendenhöhe sollten Anleger daher keine Anlageentscheidung treffen. Zwar würden auch die folgenden Tipps nicht vor Enttäuschungen schützen, doch würden sie zumindest die Gefahr reduzieren, auf den "falschen" Dividendenwert zu setzen.



1. Die Dividende sei nur ein Parameter, den Anleger bei der Aktienauswahl beachten sollten. Die Qualität des Managements, die langfristige Gewinnentwicklung und die Marktstellung des Unternehmens seien weitere wichtige zu analysierende Einflussfaktoren für den langfristigen Anlageerfolg.

2. Die Dividende sollte aus dem laufenden Geschäft finanziert werden und nicht aus der Substanz stammen. Im Idealfall sollten bis zu 50 Prozent des Konzerngewinns an die Aktionäre ausgeschüttet werden.



3. Unternehmen, die in der Vergangenheit eine konstante und steigende Dividende gezahlt hätten, würden auch künftig alles daran setzen, um diesen Trend zu bestätigen. Mit sogenannten "Dividenden-Aristokraten" - also Unternehmen, die über mindestens 25 Jahre die Dividende sukzessive erhöht hätten - sei die Chance auf eine zumindest stabile Dividende besonders groß.

4. Eine hohe Dividendenrendite klinge zwar verlockend, könne aber auch ein Warnzeichen sein - und zwar vor allem dann, wenn sie ausschließlich aufgrund eines Kurseinbruchs in die Höhe geschnellt sei.

5. Ein Blick über die Landesgrenze hinweg könne sich lohnen, würden deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich doch nicht gerade zu den spendabelsten Dividendenzahlern zählen.



Wer die Titelauswahl und fortlaufende Beobachtung nicht selbst übernehmen und dies den Profis überlassen möchte, der könne auf globale Dividendenfonds zurückgreifen. (27.03.2019/ac/a/m)





