Bonn (www.aktiencheck.de) - Im März wies die EZB die Banken der Eurozone an, Dividenden und Aktienrückkäufe auszusetzen und bestehende Liquiditätspolster gegen Kreditausfälle aufzustocken, so die Analysten von Postbank Research.



Yves Mersch, scheidendes Mitglied des EZB-Direktoriums, habe nun angedeutet, dass der Dividenden-Bann 2021 aufgehoben werden könnte. Welche Institute über ausreichend Mittel verfügen würden, um trotz Ausschüttungen die negativen Folgen der Coronavirus-Krise verkraften zu können, müsse in der Einzelfallprüfung geklärt werden. Analysten seien jedoch optimistisch: Eigenkapitalquoten zwischen 12 und 17 Prozent sollten es den meisten großen Geldhäusern erlauben, im kommenden Jahr wieder Dividenden zu zahlen.



Die Analysten würden die Aussagen Merschs als positives Signal für den Markt werten, dass Europas Banken heute weit weniger riskant aufgestellt seien als vor der Finanzkrise, und ausgewählte Bank-Aktien 2021 zu ihren Favoriten zählen. Trotz der Hausse im November werde der Sektor deutlich unter Buchwert und mit einem großen Abschlag zum Gesamtmarkt gehandelt. Dies spreche für Kursgewinne, wenn sich die Wirtschaft wie erwartet im kommenden Jahr weiter erhole. (27.11.2020/ac/a/m)



