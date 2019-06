Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (04.06.2019/ac/a/d)







Esslingen (www.aktiencheck.de) - Dieselskandal: LG Stuttgart verurteilt VW wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädigung zu Schadensersatz - AktiennewsDas Landgericht Stuttgart hat in einem von der Esslinger Kanzlei Aslanidis, Kress und Häcker-Hollmann geführten Prozess die Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung zu Schadensersatz in Höhe von 13.265,29 EUR und Zinsen hieraus in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz sowie Zinsen in Höhe von 4 % aus 23.911,07 EUR verurteilt (Az. 12 O 507/18), so die Rechtsanwaltskanzlei Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.Der Hintergrund zum FallDer Kläger erwarb im Dezember 2013 einen Audi A4 Avant 2,0 TDI zum Preis von 21.600,- EUR über ein nicht am Verfahren beteiligtes Autohaus. Der Kaufpreis wurde teilweise fremdfinanziert. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Gebrauchtwagen. In das Fahrzeug war ein Motor des Typs EA 189 eingebaut, welcher durch die Volkswagen AG hergestellt und an die Audi AG zum Einbau weitergegeben wurde. Auch der Audi A4 Avant 2.0 TDI war aufgrund der im Motor vorhandenen manipulierten Abgassoftware von einer Rückrufaktion betroffen. In der Folge musste der Kläger ein Softwareupdate aufspielen lassen, um nicht den Wegfall der Betriebserlaubnis zu riskieren.Die Beklagte hatte bestritten, dass das Auto nicht über eine unzulässige Abschalteinrichtung verfüge und dem Kläger überhaupt kein Schaden entstanden sei; zudem führte sie aus, dass keine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung gegeben sei.Die Entscheidung des Landgerichts StuttgartIn den Entscheidungsgründen hat das Gericht im Einzelnen dargelegt, dass dem Kläger zum einen ein Schaden entstanden war. Der Schaden ist auf ein Fehlverhalten der Volkswagen AG zurückzuführen und dieses Fehlverhalten ist durch das Gericht als sittenwidrig eingestuft worden. Insbesondere muss sich die Beklagte das Wissen ihrer Repräsentanten im Zusammenhang mit der Haftung nach § 826 zurechnen lassen. Das Verhalten der Repräsentanten sei zudem auch vorsätzlich gewesen. Völlig zu Recht hat das Gericht erkannt, dass die Beklagte eine sekundäre Darlegungslast trifft und Volkswagen die Kenntnis ihrer Repräsentanten nicht ausreichend bestritten hat. Dadurch hat sie ihrer diesbezüglichen sekundären Darlegungslast nicht genügt.Schlussendlich wurden die Finanzierungskosten aber im Urteil zu Gunsten des Klägers voll berücksichtigt. Dem Kläger wurden ebenfalls Zinsen in Höhe von 4% seit Erwerb gemäß § 849 BGB zugesprochen. Vom Schaden abzuziehen war nach Ansicht des Gerichtes ein Nutzungsersatz, welcher auf Basis einer Nutzung von 300.000 km berechnet wurde.Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Volkswagen AG hat die Möglichkeit gegen das Urteil in Berufung zu gehen.Rechtsanwälte Aslanidis, Kress und Häcker-Hollmann:Die Kanzlei für Anleger- und VerbraucherschutzSeit der Gründung im Jahre 1995 hat sich die Rechtsanwaltskanzlei Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann auf das Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisiert und vertritt geschädigte Kapitalanleger und Verbraucher aus dem gesamten Bundesgebiet. Mit aktuell 25 Rechtsanwälten und Wirtschaftsjuristen sind wir eine der größten sowie erfahrensten Kanzleien für Kapitalanlagerecht auf Investorenseite in Deutschland. Wir haben für unsere Mandanten zahlreiche Urteile erstritten und in den letzten Jahren aktiv an der Gestaltung der Rechtsprechung im Gebiet des Anlegerschutzes mitgewirkt. Durch unsere Fachanwälte wurden weit über 18.000 Vergleiche und Urteile seit Bestehen der Kanzlei erreicht.