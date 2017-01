Niall Gallagher, Investment Director für europäische Aktien: "Zyklische Aktien aus der Eurozone mit einem Schwerpunkt auf der Binnenkonjunktur dürften sich im kommenden Jahr gut entwickeln", prognostiziere Niall Gallagher. "Die guten Nachrichten aus dem Euroraum - erfreuliche Konjunkturdaten, gute Einkaufsmanagerindices und positive Kreditimpulse - fanden im Zuge der Berichterstattung um die US-Präsidentschaftswahl und die Probleme italienischer Banken kaum Beachtung." Der Citigroup Economic Surprise Index belege, dass die Konjunktur anziehe und die Kreditschöpfung sich weiterhin auf einem guten Niveau befinde. "Beide Kennzahlen zeigen, dass die europäische Wirtschaft weiter auf einem soliden Wachstumskurs ist. Wir sind zuversichtlich, dass dies auch eine Weile so bleiben wird", so Gallagher.



Oliver Maslowski, Portfoliomanager für deutsche Aktien: "Steigende Renditen deutscher Bundesanleihen bieten Einstiegsmöglichkeiten in den deutschen Wohnimmobiliensektor. Viele Marktteilnehmer rechnen grundsätzlich mit einem weiteren Anstieg der Renditen, was den Appetit der Anleger auf deutsche Wohnimmobilien dämpft", sage Oliver Maslowski. Einen wichtigen Faktor hätten viele Investoren dabei allerdings häufig außer Acht gelassen: die Nachfrage. Aktuell bestehe im Wohnimmobilienbereich in Deutschland eine Nachfrage nach 400.000 neuen Einheiten pro Jahr, doch es würden lediglich 250.000 Wohneinheiten gebaut. Von diesen seien höchstens 60.000 zu erschwinglichen Preisen verfügbar. "Für konträre Anlagen im Immobilienbereich wäre eine weiterhin lockere Geldpolitik in Europa sehr förderlich. Eine Verlängerung bis Ende 2017 würde bedeuten, dass ein drastischer Anstieg der Zinssätze ausbleibt. Das würde ein freundliches Umfeld ohne größere nachteilige Effekte für die Renditen von Wohnimmobiliengesellschaften schaffen", sage Oliver Maslowski.



John Lambert, Investmentmanager für globale Aktien: Eine vielversprechende konträre Position im Jahr 2017 sei John Lambert zufolge der US-amerikanische Dollar. "Seit dem Beginn der Dollar-Hausse im Jahr 2014 sind Positionen in der US-Währung weltweit mit Abstand am beliebtesten gewesen". Doch das US-Haushaltsdefizit steige bereits an: Ein zyklisches Phänomen, das normalerweise nur bei einer Rezession zu beobachten sei. "Dennoch will Donald Trump die Steuern spürbar senken und die Ausgaben erhöhen, wodurch sich das strukturelle Defizit weiter erhöhen wird. Daher muss die Frage erlaubt sein: Wer wird dies finanzieren, und was für ein Zinssatz wird dazu nötig sein? Trotz des weit verbreiteten Optimismus muten die Fundamentaldaten der Währung schwach an. Für konträre Anleger natürlich eine interessante Kombination", schließe Lambert.



Roberto Cominotto, Investment Director für Energieaktien: "Zahlreiche Anleger befürchten momentan, dass die neue Trump-Regierung die Wachstumsaussichten von Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien negativ beeinflussen wird. Wir streben daher an, gezielt US-Unternehmen zu kaufen, wenn diese eine Schwächephase haben. Denn es gibt mindestens drei gute Argumente für die Perspektive der Renewables in den USA: Erstens, die Zielvorgaben zur Nutzung erneuerbarer Energien auf bundesstaatlicher Ebene. Zweitens, die entsprechenden Zielvorgaben auf Unternehmensebene. Und schließlich die steuerliche Förderung auf Bundesebene. Die künftige Regierung könnte potenziell nur den dritten Punkt aktiv ändern. Doch die steuerliche Förderung von Windkraft- und Solaranlagen wurde erst im Dezember 2015 durch den republikanisch kontrollierten US-Kongress um fünf Jahre verlängert - eine Aufhebung ist daher unwahrscheinlich", erkläre Cominotto.



Christophe Eggmann, Investment Director für Gesundheitsaktien: "Die Bewertungskennzahlen von Biotechnologie-Unternehmen sind während des US-Wahlkampfs auf ein Rekordtief gesunken. Der Wahlsieg der Republikaner lässt allerdings Gutes für den Sektor erwarten, etwa eine weniger starke Regulierung der Arzneimittelpreise, eine Senkung der Unternehmenssteuern, einschließlich Steuerbegünstigungen für die Rückführung von ausländischen Gewinnen und eine Zunahme der Fusions- und Übernahmeaktivität", sage Christophe Eggmann. (12.01.2017/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Finanzmärkte wurden im vergangenen Jahr von einigen Ereignissen in Politik und Wirtschaft überrascht - Phasen mit hoher Volatilität waren die logische Folge, so die Experten von GAM.Einiges deute darauf hin, dass auch das gerade angebrochene Jahr 2017 von Unsicherheit geprägt werden könnte. Wie könnten Anleger in diesem schwierigen Umfeld erfolgreich sein? Zum Beispiel, indem sie gegen den Strom schwimmen würden - und auf konträre Investments setzen würden. Verschiedene Investmentexperten von GAM hätten attraktive Anlagemöglichkeiten identifiziert und würden in den folgenden Kurz-Statements hilfreiche Tipps geben.Gianmarco Mondani, CIO des nicht-direktionalen Aktienteams: Nach Donald Trumps Wahlsieg habe eine massive Verkaufswelle die Aktien von Windturbinenherstellern erfasst: Anleger hätten befürchtet, dass das Umsatzwachstum einbrechen könnte, falls die USA ihre Haltung gegenüber dem Klimawandel aufweichen würden. "Wir sind zuversichtlich, dass der Markt überreagiert hat und die Aussichten für das Umsatzwachstum der Windturbinenhersteller - angetrieben von der Entwicklung in den Schwellenländern - nach wie vor gültig sind. Die höhere Effizienz neuer Turbinen macht die Windkraft verglichen mit eher konventionellen Energieformen zunehmend wettbewerbsfähiger", sage Gianmarco Mondani.