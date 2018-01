Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (31.01.2018/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) unter die Lupe.Karsten Iltgen, Analyst beim Bankhaus Lampe, habe im April 2017 exzellente Arbeit geleistet. Er habe vor der Aktie von Dialog Semiconductor rechtzeitig gewarnt und auf Risiken für das Unternehmen hinsichtlich des Apple-Geschäfts hingewiesen. So habe er damals erklärt, dass Apple eigene, integrierte Schaltkreise für das Strom-Management entwickle und damit die Chips des TecDAX-Unternehmens zumindest teilweise ersetzen könne. Auswirkungen: Ab 2019. Die Dialog Semiconductor-Aktie habe mit der Analyse dramatisch an Wert verloren und habe sich davon nicht mehr erholen können.Inzwischen würden sich Anzeichen vermehren, dass der Analyst nicht danebengelegen habe. Die Dialog Semiconductor-Aktie notiere derzeit bei unter 25 Euro. Mit Apple erziele Dialog bis zu 75% des Gesamtumsatzes und dürfte dabei ordentlich Geld verdienen. Die Lage bei Dialog sei viel zu unübersichtlich.Trotz Kursrutsch empfehlen die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" derzeit keinen Kauf der Dialog Semiconductor-Aktie. (Analyse vom 31.01.2018)