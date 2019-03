Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

27,59 EUR -1,15% (20.03.2019, 15:33)



XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

27,70 EUR -1,07% (20.03.2019, 15:25)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2018 erwirtschaftete Dialog Semiconductor Plc mit ca. 2.100 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet (XETRA: DLG) (Regulierter Markt, Prime Standard, ISIN GB0059822006) und ist Mitglied im deutschen TecDAX-Index. (20.03.2019/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor: Wachstum dank Apple? AktienanalyseDie Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) mit Sitz im britischen Reading und Labor- und Verwaltungszentralen in Kirchheim unter Teck bei Esslingen ist in den letzten Jahren zu einem der weltweit größten Player im Halbleitersektor herangewachsen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Mehr als 2.000 Mitarbeiter würden sich tagtäglich um die Herstellung und den Vertrieb bestimmter anwendungsspezifischer Mixed-Signal-Schaltungen kümmern, welche besonders für die Anwendung in den Bereichen Smartphones, Internet of Things, LED's, Smart Car und Smart Home Applications genutzt würden.Noch sei Dialog Semiconductor der exklusive Hersteller der PMICs (power management circuits) für Apple's iPhone, iPad und Watch, was im Jahr 2016 in knapp 70% aller Aufträge resultiert habe. Voraussichtlich im Jahr 2020 werde Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985) für all seine Produkte die nötigen Grafikchips in eigener Herstellung anfertigen.Bereits Anfang des Jahres habe das britisch-deutsche Unternehmen Umsatzzahlen des vierten Quartals veröffentlicht. Mit USD 431 Mio. habe Dialog Semiconductor eher das untere Quartil der prognostizierten Spanne von USD 430 bis USD 470 Mio. erreicht. Einer der ausschlaggebenden Faktoren sei indirekter Natur gewesen, nämlich der Rückgang der Absatzzahlen von Apple, was im Umkehrschluss zu geringer als erwarteten Auftragszahlen geführt habe. Im gesamten Geschäftsjahr habe ein Umsatz in Höhe von USD 1,4 Mrd. erreicht werden können, was 7% über dem Jahresergebnis des Vorjahres liege. Das Betriebsergebnis sei ebenfalls positiv ausgefallen und habe sich auf rund USD 77 Mio. belaufen, zwei Prozent über dem Ergebnis von 2017.Die beiden (ehemaligen) MDAX Unternehmen Salzgitter und Schaeffler müssten in Zukunft zwangsläufig für die MDAX-Aufsteiger Knorr-Bremse und Dialog Semiconductor weichen. Knapp zehn Jahre nach dem Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sei Dialog Semi am 21. September 2009 in den TecDAX aufgenommen worden. Am 6. März dieses Jahres habe die Deutsche Börse den Aufstieg des Halbleiterhersteller in den MDAX per "Fast-Entry"-Regel beschlossen, welche eine besonders schnelle Aufnahme in den MDAX gewährleiste. Entscheidend für die Indexaufnahme seien neben der Marktkapitalisierung der frei handelbaren Aktien auch der Börsenumsatz der letzten zwölf Monate.Für umgerechnet rund EUR 40 Mio. kaufe der britisch-deutsche Chipentwickler den Geschäftsbereich "Mobile Communications" des in Hong Kong ansässigen Techkonzerns Silicon Motion. Bereits Anfang letzten Jahres sei die Übernahme des kalifornischen Mixed-Signal Chiphersteller Silego Technologies mit Hinblick auf eine geregelt gesteuerte Abkoppelung vom Großkunden Apple erfolgt. Auf der Kehrseite sei Mitte Oktober 2018 bekannt geworden, dass Apple für USD 600 Mio. Teile von Dialog Semiconductor erwerben werde, darunter Patente, Mitarbeiter und sogar gesamte Standorte. Firmenoberhaupt Jalal Bagherli sehe dem sehr optimistisch entgegen: "Die Vereinbarung mit Apple wird es uns ermöglichen, unmittelbar Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen." Im Hinblick auf das laufende Jahr kündige Bagherli an, sich verstärkt auf Produkte zu konzentrieren, welche vor Allem im Bereich "Internet der Dinge" benötigt würden.Die Dialog Semiconductor Aktie wird aktuell bei EUR 27,83 (19.03.2019) gehandelt, so die Bank Vontobel Europe AG. Das Jahreshoch habe bei EUR 28,68 (06.03.2019), das Jahrestief bei EUR 12,44 (28.06.2018) gelegen. Bei Bloomberg würden acht Analysten die Aktie auf "buy", sechs Analysten auf "hold" und ein Analyst auf "sell" setzen. (Veröffentlicht am 20.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link