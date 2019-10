Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2018 erwirtschaftete Dialog Semiconductor Plc mit ca. 2.100 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet (XETRA: DLG) (Regulierter Markt, Prime Standard) und ist Mitglied im deutschen TecDAX. (07.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Herstellers Dialog Semiconductor PLC (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC- Symbol: DLGNF) unter die Lupe.Dialog Semiconductor übernehme den deutschen Halbleiterhersteller Creative Chips. Damit stärke sich der Apple-Zulieferer auf dem spannenden Industrial-IoT-Markt und verringere seine Abhängigkeit vom iPhone-Riesen - nicht die einzigen Argumente die aktuell für die Aktie sprechen würden.Aktuell stelle Dialog bereits ICs für führende Automobil-Zulieferer her, beispielsweise einen Chip der den Motor der Scheibenwischanlage steuere. Für die Industrie fokussiere sich Dialog insbesondere auf energieeffiziente Halbleiter zur Steuerung von LEDs, die in zahlreichen unterschiedlichen Produkten zum Einsatz kämen.Das Segment "Automotive & Industrial" habe im vergangenen Geschäftsjahr 2018 rund 33 Millionen Dollar erlöst, bei einem operativen Profit von 11,7 Millionen Dollar. Die Sparte habe damit nur zwei Prozent der Gesamterlöse ausgemacht. Zudem seien im abgelaufenen Geschäftsjahr die Umsätze leicht rückläufig gewesen. Ein Umstand, der sich mit der Übernahme von Creative Chips verbessern sollte.Laut Pressemitteilung werde erwartet, dass Creative Chips im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 20 Millionen Dollar erzielen werde. In den nächsten Jahren werde ein Umsatzwachstum von über 25 Prozent pro Jahr erwartet. Dialog zapfe somit das erhebliche Wachstumspotenzial auf dem "Industrial-Internet-of-Things"-Markt sowie einen umfangreichen Industriekundenstamm wie Beckhoff, Siemens, Braun und Otis an, den Creative Chips in den vergangenen Jahren aufgebaut habe.Die Dialog-Aktie bleibe zwar aktuell in der Seitwärtsrange zwischen 41,5 und 44,3 Euro gefangen. Gelinge im positiven Markt- und Nachrichtenumfeld jedoch bald der Ausbruch, sei die Luft in Richtung der Hochs von 2015 und 2017 bei 53,85 Euro beziehungsweise 52,35 Euro frei.Anleger sollten dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link