Kurzprofil Dialog Semiconductor PLC:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (11.04.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktie noch lange unter Druck erwartet! Wird Dialog Apple als Kunden verlieren? AktienanalysePessimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG).Die Dialog Semiconductor-Aktie habe zeitweise über 30% im Minus notiert. Grund dafür sei eine Analyse vom Bankhaus Lampe gewesen. Den Analysten zufolge drohe Dialog Semiconductor, Apple als Kunden zu verlieren, weil Apple im Bereich Power Management-Chips selber schon 80 Leute eingestellt habe. Man möchte diese Chips irgendwann selber bauen. Das treffe natürlich Dialog Semiconductor hart, weil man 70 bis 80% seiner Umsätze mit Apple mache. Ob dann alle Umsätze mit Apple wegbrechen würden, sei eine ganz andere Geschichte, denke Maydorn. Das Problem sei aber, dass Apple der wichtigste Kunde von Dialog Semiconductor sei und Power Management-Chips der Kernbereich seien. Ob Dialog Semiconductor Apple als Kunden definitiv verlieren werde, wisse man nicht. Der Aktienprofi verweise jedoch darauf, dass Gerüchte an der Börse oftmals so wichtig seien wie Nachrichten.Eine Auflösung der Situation dürfte es nicht schnell geben und sie wird den Kurs der Dialog Semiconductor-Aktie noch längere Zeit belasten, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.04.2017)