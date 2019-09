XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2018 erwirtschaftete Dialog Semiconductor Plc mit ca. 2.100 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet (XETRA: DLG) (Regulierter Markt, Prime Standard) und ist Mitglied im deutschen TecDAX. (30.09.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Herstellers Dialog Semiconductor PLC (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC- Symbol: DLGNF) unter die Lupe.Die Halbleiterbranche stehe im Fokus der Anleger. Zuletzt habe der enttäuschende Gewinnausblick von Micron Technology bei den Anlegern für Verunsicherung gesorgt. Dem Trend entgegenstelle sich aber Dialog Semiconductor. Die Aktie kenne nur eine Richtung, und zwar nach oben.Der Aufwärtstrend bei Dialog Semiconductor habe seinen Anfang Mitte des letzten Jahres. Am Tiefpunkt habe der Wert im Bereich von 13,50 Euro notiert. Seitdem gehe es allerdings für die Aktie steil bergauf. Allein in diesem Jahr habe Dialog Semiconductor bereits über 88 Prozent zulegen können. Aktuell konsolidiere der Wert allerdings auf einem hohen Niveau. Gelinge der Ausbruch über den Widerstand bei 43,50 Euro, sei der Weg nach oben frei bis zum Hoch aus dem Jahre 2017 bei rund 50,00 Euro. Damit hätte der Wert die 100-Prozent-Marke locker geknackt.Stefan Sommer von "Der Aktionär" bleibt weiter optimistisch für Dialog Semiconductor. Das nächste Kursziel bleibe bei 47,00 Euro. Neuen Wind dürfte auf dem Weg dorthin am 07. November aufkommen. Dort werde das Unternehmen seine Zahlen zum dritten Quartal und einen Ausblick auf das Gesamtjahr bekannt geben. (Analyse vom 30.09.2019)Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:43,20 EUR +1,84% (30.08.2019, 15:09)