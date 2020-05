Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

27,21 EUR -4,56% (04.05.2020, 09:04)



XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

28,75 EUR (30.04.2020)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2019 erwirtschaftete Dialog Semiconductor Plc mit ca. 2.000 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet. (04.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Herstellers Dialog Semiconductor PLC (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) unter die Lupe.Der Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor ziehe seinen erst vor zwei Monaten gegebenen Ausblick auf das laufende Jahr wieder zurück. Die wegen der Corona-Pandemie anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit führe zu einer ungewöhnlich unklaren Sicht auf das zweite Halbjahr, habe das Unternehmen am Freitagabend in London mitgeteilt.Anfang März sei Dialog noch von einem Erlösrückgang im Jahr 2020 im mittleren Zehnerprozentbereich ausgegangen. Der Ausblick setze allerdings voraus, dass Lieferketten und Auftragshersteller angesichts des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus im zweiten Halbjahr wieder zur Normalität zurückkehrten, habe es vom Unternehmen geheißen. Zudem habe Dialog eine graduell weiter zunehmende bereinigte Bruttomarge einkalkuliert.Positives habe es allerdings zuletzt von Dialogs wichtigem Kunden Apple gegeben: Apple habe mit seinen jüngst veröffentlichten Zahlen zum zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2019/2020 die Analystenerwartungen übertroffen. Allerdings habe auch Apple auf einen Ausblick für das nächste Quartal verzichtet.Insgesamt habe der Smartphone-Gigant beim Umsatz um ein Prozent auf 58,3 Milliarden Dollar zulegen können. Im Service-Geschäft habe Apple um 17 Prozent auf 13,35 Milliarden Dollar zugelegt. Die Erlöse bei den iPhones seien um sieben Prozent auf 28,96 Milliarden Dollar zurückgegangen. Der Gewinn je Aktie habe 2,55 Dollar (plus vier Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal) betragen.Die Analysten hätten für das zweite Quartal einen Umsatzrückgang von rund sieben Prozent auf 53,9 Milliarden Dollar und einen Gewinnrückgang von elf Prozent auf 2,27 Dollar je Aktie erwartet.Die Aktie von Dialog Semiconductor reagiere am Montagmorgen allerdings erst einmal mit einem deutlichen Minus auf die Streichung der Prognose. Allerdings sei auch das Marktumfeld zum Wochenstart schwach. Damit sei der Versuch des Ausbruchs über die psychologisch wichtige 30-Euro-Marke nun erst einmal vertagt.Anleger setzen die Dialog Semiconductor-Aktie auf die Watchlist, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2020)Mit Material von dpa-AFX