Kursziel

Dialog Semiconductor-Aktie

(EUR) Rating

Dialog Semiconductor-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 50 Buy Oddo Seydler Veysel Taze 24.07.2017 56 Outperform RBC Capital Mitch Steves 11.07.2017 51 Overweight Barclays Andrew Gardiner 07.07.2017 60 Buy Commerzbank Thomas Becker 26.06.2017

Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

38,332 Euro +0,53% (26.07.2017, 08:00)



XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

37,95 Euro (25.07.2017)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor PLC:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (26.07.2017/ac/a/t)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Dialog Semiconductor-Aktie (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) vor Quartalszahlen zu? 50 oder 60 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Dialog Semiconductor-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Dialog Semiconductor wird am 27. Juli die Quartalszahlen bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Dialog Semiconductor-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Commerzbank, Thomas Becker, in einer Dialog Semiconductor-Aktienanalyse vom 26.06.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel von 60 Euro wurde bestätigt. Die Ankündigung einer möglichen Übernahme zur Verringerung der Abhängigkeit vom Hauptkunden Apple sei positiv, so der Analyst nach einem Interview von Unternehmenschef Jalal Bagherli. Ein Zukauf mit der Intention einer Umwandlung des Kirchheimer TecDAX-Unternehmens sei dabei offenbar nicht geplant.Die niedrigste Kursprognose für die Dialog Semiconductor-Aktie kommt von Oddo Seydler und liegt bei 50,00 Euro. Veysel Taze, Aktienanalyst von Oddo Seydler, hat das Wertpapier am 24.07.2017 weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Die Perspektiven von Semiconductor plc. hinsichtlich des dritten Quartals seien unsicher und würden von der iPhone-Markteinführung abhängen. Volumina könnten sich von einem auf das andere Quartal verschieben. Unter den Strich halte der Analyst aber die Aussichten wegen des iPhone 8 für glänzend. Dialog Semiconductor dürfte die Erwartungen für das Gesamtjahr nicht ändern. Risiken im Hinblick auf 2019 seien zur Zeit reine Spekulation.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Dialog Semiconductor-Aktie?