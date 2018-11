Kursziel

Dialog Semiconductor-Aktie

(EUR) Rating

Dialog Semiconductor-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 32,00 Buy Hauck & Aufhäuser Robin Brass 21.11.2018 25,00 Hold Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 16.11.2018 32,00 Overweight Barclays Andrew Gardiner 16.11.2018 31,00 Outperform Credit Suisse Achal Sultania 14.11.2018 21,00 Hold Baader Bank Günther Hollfelder 13.11.2018 26,00 Sector Perform RBC Capital Mitch Steves 02.11.2018 25,00 Hold Deutsche Bank Robert Sanders 02.11.2018 26,00 Buy Oddo BHF Veysel Taze 31.10.2018 24,00 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 31.10.2018

XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

22,88 Euro +3,16% (28.11.2018, 12:51)



Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

22,86 Euro +3,21% (28.11.2018, 12:52)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2017 erwirtschaftete Dialog Semiconductor mit ca. 2.070 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet (XETRA: DLG) (Regulierter Markt, Prime Standard) und ist Mitglied im deutschen TecDAX-Index. (28.11.2018/ac/a/t)







Kirchheim-Nabern (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Dialog Semiconductor-Aktie (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) nach Quartalszahlen zu? 32,00 oder 21,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Dialog Semiconductor-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Dialog Semiconductor hat am 31. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal 2018 bekannt gegeben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 31.10.2018 zu entnehmen ist, habe der Chipentwickler in Q3 von seinem Silego-Zukauf profitiert. Der Umsatz habe von Juli bis September im Jahresvergleich um 6% auf 384 Mio. USD zugelegt. Das sei deutlich mehr gewesen, als Analysten erwartet hätten. Für Q4 rechne Dialog Semiconductor mit Erlösen von 430 bis 470 Mio. USD. Im Gesamtjahr solle der Umsatz um 8% auf 1,46 Mrd. USD steigen. Das operative Ergebnis sei hingegen um nur 1% auf 63,5 Mio. USD gestiegen. Hier hätten sich höhere Ausgaben etwa für Vertrieb und Verwaltung bemerkbar gemacht. Bereinigt habe der operative Gewinn bei 83,7 Mio. USD gelegen. Das sei ein Plus von 9% im Vergleich zum Vorjahr. Unter dem Strich sei mit 46,4 Mio. USD 2% weniger übrig geblieben als im Vorjahresquartal. Zudem habe Dialog Semiconductor angekündigt, den Rückkauf von eigenen Aktien einzuleiten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Dialog Semiconductor-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Barclays, Andrew Gardiner, in einer Branchenstudie vom 16.11.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Rating "overweight" bewertet. Das Kursziel wurde bei 32,00 Euro belassen. Mit ams habe jetzt der vierte Apple-Zulieferer die erst jüngst veröffentlichten Ziele für Q4 gesenkt, nachdem der Elektronikkonzern die Produktionszahlen für seine iPhones deutlich reduziert habe, so der Analyst. Er habe seine Schätzungen für die europäischen Halbleiterhersteller ams, Dialog Semiconductor, IQE und STMicro gesenkt. Die Bewertungen dieser Unternehmen seien jedoch attraktiv geblieben, habe er seine beibehaltenen Kaufempfehlungen begründet.Die niedrigste Kursprognose für die Dialog Semiconductor-Aktie kommt von der Baader Bank. Günther Hollfelder, Aktienanalyst der Baader Bank, hat das Wertpapier am 13.11.2018 mit dem Votum "hold" eingestuft und das Kursziel bei 21,00 Euro belassen. Die signalisierte Nachfrageschwäche beim iPhone-Modell XR von Apple könnte zum schlimmstmöglichen Szenario für einige Zulieferer aus dem Halbleitersektor werden, so Hollfelder in der Branchenstudie. Insofern bestehe für Dialog, STM und ams ein gewisses Risiko, dass die jeweiligen Unternehmensziele verfehlt würden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Dialog Semiconductor-Aktie?Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie: