Kurzprofil Diageo plc:



Der Spirituosenhersteller Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Symbol: DGEAF) bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an. Diageo ist an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico, sowie an Moet Hennessy (französischer Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac) beteiligt. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Diageo-Umsätze ausmachen. (16.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo plc (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Symbol: DGEAF) unter die Lupe.Großbritannien komme - anders als etwa Deutschland - mit dem Impfen gut voran. Die Normalität rücke in greifbare Nähe. Mehrere Wochen vor der geplanten Öffnung der Außengastronomie in England würden zahlreiche Pubs bereits melden: Ausgebucht. Gewinner der Entwicklung: der Bier- und Spirituosenhersteller Diageo.Viele englische Gaststätten und Pub-Ketten hätten bekannt gegeben, dass ihre Tische im Freien bereits auf Wochen reserviert seien. "Die Nachfrage ist geradezu explodiert", so der Chef der City Pub Group, Clive Watson, zur Nachrichtenagentur PA.Dem aktuellen Plan der britischen Regierung nach dürften Restaurants und Kneipen in England vom 12. April an ihre Außenbereiche öffnen, vom 17. Mai an seien auch wieder Besuche in geschlossenen Räumen erlaubt. Frühestens am 21. Juni sollten alle Corona-Restriktionen aufgehoben werden.Es gebe bereits zahlreiche Buchungen für Mai und sogar Nachfragen wegen größerer Veranstaltungen im Juni, habe Watson gesagt.Die Meldung sorge bei der Diageo-Aktie am Dienstag für ein Kursplus von einem Prozent auf 3.036 Pence. Setze sich der kurzfristige Aufwärtstrend fort, könnte bald das Break über den horizontalen Widerstand im Bereich 3.090 Pence gelingen. Dann könnte es ganz schnell bis zum Widerstand bei 3.300 Pence weiter aufwärtsgehen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)