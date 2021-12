Mit der Ankündigung vom Freitag endet DiDis unrühmliche US-Börsengeschichte. "Der Aktionär" habe von Anfang an zur Vorsicht geraten. Der Rückzug nähre die Sorgen der Anleger vor einer wachsenden Feindseligkeit der chinesischen Behörden gegenüber im Ausland notierten chinesischen Unternehmen. In Hongkong stünden die Aktien von Alibaba, Tencent und Co. am Freitag unter Druck. (Analyse vom 03.12.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze DiDi Global-Aktie:



NYSE-Aktienkurs DiDi Global-Aktie:

7,80 EUR -0,13% (02.12.2021)



ISIN DiDi Global-Aktie:

US23292E1082



WKN DiDi Global-Aktie:

A3CTLG



NYSE-Symbol DiDi Global-Aktie:

DIDI



Kurzprofil DiDi Global Inc.:



DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Ticker-Symbol: DIDI) ist ein chinesischer Fahrdienstvermittler. (03.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DiDi Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Symbol: DIDI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Horror-IPO folge die nächste Volte bei DiDi. Der chinesische Fahrdienstleister beantrage am Freitag sein Delisting von der New Yorker Börse. Das Unternehmen beuge sich damit dem Druck, der von Behörden sowohl in den USA als auch in China aufbaut worden sei. Die Anleger sollten ihre DiDi-ADS in Aktien wandeln können.DiDis Ankündigung, sich von der NYSE zurückziehen zu wollen, sei nur wenige Stunden gekommen, nachdem die US-Börsenaufsicht am Donnerstag neue Regeln beschlossen habe, die es der SEC erlauben würden, ausländische Unternehmen von US-Börsen zu nehmen, sollten diese gewisse Reporting-Auflagen nicht erfüllen.Auch in China sei seit Monaten der Druck auf DiDi gewachsen. Die Regierung in Peking habe es sich zum Ziel gesetzt, den privaten Technologiesektor stärker unter Kontrolle zu bekommen.DiDi wolle "zu einem geeigneten Zeitpunkt in der Zukunft" eine Aktionärsversammlung einberufen und über den Rückzug von der NYSE abstimmen lassen. Die Inhaber der Hinterlegungsscheine (American Depositary Share - ADS) sollten auf Wunsch ihre ADS in Aktien umwandeln können.Das Unternehmen arbeite parallel an einer Notierung seiner Stammaktien an der Hongkonger Börse. Eine Abfindung in Höhe des Ausgabepreises sei damit vom Tisch.