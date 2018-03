Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eigentlich haben die Teilnehmer an den Devisenmärkten das bekommen, was sie weitgehend mehrheitlich erwartet haben dürften, so die Analysten der Deutschen Bank.Glücklicherweise habe es gestern immerhin ein wichtiges ökonomisches Datum gegeben: Der ISM-Einkaufsmanagerindex außerhalb des Produzierenden Gewerbes in den USA, der eigentlich positiv überrascht habe, aber angesichts der drohenden Handelsprobleme mit den USA wahrscheinlich in den Hintergrund getreten sei. Möglicherweise werfe aber bereits jetzt schon die am kommenden Donnerstag stattfindende Sitzung der Europäischen Zentralbank ihre Schatten voraus. Von ihr erhoffe man sich zumindest eine Diskussion darüber, ob die EZB für den Notfall weiterhin eine Erhöhung der Anleihekäufe in Aussicht stellen solle. Auch sei es unsicher, ob der EZB-Rat seine Kommunikation (Forward Guidance) überhaupt in irgendeiner Form ändern werde.Schließlich werde aus dem Kursverlauf der vergangenen Tage ersichtlich, dass dem Euro sowohl nach unten als auch nach oben die richtige Durchschlagskraft fehle. Immerhin habe er im Rahmen seiner neuen Konsolidierung zwischen 1,2155 und 1,2555 eine leichte Tendenz zur Stärke. Auch wenn die großen Positions-Commitments zu fehlen scheinen, so die Analysten der Deutschen Bank. (06.03.2018/ac/a/m)