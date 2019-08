Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Währung der Vereinigten Staaten profitierte von der Zinsentscheidung der US-Notenbank, so die Analysten der Nord LB.Nach den Tweets Trumps sei fraglich, ob China jetzt eher bereit sei, größere Schritte zur Deeskalation des wieder hochkochenden Konfliktes zu ergreifen. Die Führung in Peking wolle bei den Verhandlungen mit Washington auf keinen Fall das Gesicht verlieren. Es sei daher unklar, ob die chinesische Delegation nun überhaupt zügig auf Donald Trump zugehen könne. Die Tweets von Donald Trump, die zu neuen Wirrungen im Handelsstreit zwischen Peking und Washington geführt hätten, würden zudem den Handlungsdruck auf das FOMC erhöhen. Weitere Zinssenkungen in den USA seien damit schon wahrscheinlicher geworden. Dies sei natürlich keine hilfreiche Nachricht für die Währung der USA.Das steigende Risiko eines Scheiterns der Handelsgespräche zwischen China und den Vereinigten Staaten habe dem Japanischen Yen geholfen. Dieser sei global eine der wichtigsten Low-Beta-Währungen und profitiere daher von geopolitischen Turbulenzen. Die Stärke des Yen werde zunehmend zu einem Problem für die Notenbank in Tokio. In der Tat würden die Aufwertungstendenzen der japanischen Währung drohen, die ohnehin schon schwere Aufgabe der Erreichung des ambitionierten Inflationsziels der Bank of Japan noch komplizierter zu machen. Zentralbankchef Haruhiko Kuroda dürfte folglich mit großer Sorge auf den Devisenmarkt blicken. In der Tat könnten die aktuellen Bewegungen im FX-Segment doch noch einen Griff der Bank of Japan in die geldpolitische Trickkiste erforderlich machen. (05.08.2019/ac/a/m)