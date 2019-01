Bonn (www.aktiencheck.de) - An den Devisenmärkten ergaben sich gestern keine klaren Kurstendenzen zwischen den wichtigsten Währungen, so die Analysten von Postbak Research.



Anscheinend würden etliche Marktteilnehmer es erst einmal vorziehen, die Entwicklungen auf den verschiedenen politischen Konfliktfeldern (Handelskonflikt USA/China, Brexit-Abstimmung in UK, Shutdown in den USA) abzuwarten. Gegenüber dem US-Dollar habe der Euro gestern zwar um 0,2% auf 1,1442 USD nachgegeben, nachdem er allerdings am Vortag habe zulegen können. Im Vergleich mit dem Schweizer Franken sei ebenfalls ein Verlust von 0,2% auf 1,1230 CHF zum europäischen Handelsschluss zu verzeichnen gewesen. Mit 124,28 JPY sei das Austauschverhältnis des Euro zum japanischen Yen nahezu unverändert geblieben. Gegenüber dem britischen Pfund wiederum habe die Gemeinschaftswährung um 0,1% auf 0,8987 GBP zulegen können. (09.01.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu



mehr >