Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit voller Wucht treffen inzwischen die Folgen der globalen Handelsstreitigkeiten Deutschland, und das, obwohl sich an der Zollbelastung für deutsche Exporte nahezu nicht geändert hat, so die Analysten der DekaBank."Schotten dicht und Luken zu" heiße es derzeit bei den Unternehmen - nicht nur in Deutschland. Hierzu gehören die Verringerung der Lagerbestände an Vorleistungsgütern, das Herunterfahren von Neubestellungen und das Verschieben von Investitionen.Die Analysten der DekaBank würden für das zweite Quartal eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts um 0,2% im Vorquartalsvergleich erwarten.(07.08.2019/ac/a/m)