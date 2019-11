Zusätzlich werde besonders die sehr exportabhängige deutsche Industrie weiter durch die laufenden Handelskonflikte sowie den sich hinziehenden Brexit-Prozess belastet. Diese geopolitischen Faktoren würden die Unsicherheit für Unternehmer aus nahezu allen Branchen und in fast allen Regionen weltweit erhöhen. Vor diesem Hintergrund seien Investitionen zurückgehalten worden. Diese dürften größtenteils erst nachgeholt werden, wenn sich konkrete Hinweise auf einen Wegfall der Belastungsfaktoren abzeichnen würden. Bisher seien diese jedoch kaum absehbar. Im Gegenteil könnten auch diesbezüglich gerade auf die deutschen Autobauer besondere Herausforderungen erst noch zukommen.



Immerhin hätten sich zuletzt die Auftragseingänge der deutschen Industrieunternehmen mit einem leichten Plus im September in Höhe von 1,3 Prozent verglichen mit dem Vormonat stabilisiert. Im Vorjahresvergleich jedoch lägen noch immer über 5 Prozent weniger Aufträge vor. Auch die weiterhin boomenden Bauinvestitionen hätten die Lage mit einem Anteil von knapp 10 Prozent am Bruttoinlandsprodukt nur teilweise stabilisieren können.



Damit richte sich die Hoffnung der Volkswirte auf den Konsum, der die verbleibende konjunkturelle Dynamik in Deutschland bisher noch aufrecht gehalten habe. Der viel beachtete GfK-Konsumklimaindex befinde sich im November mit 9,6 Punkten zwar noch auf einem relativ hohen Niveau, allerdings sei seit Anfang 2019 auch hier eine leichte Negativtendenz unverkennbar. Zwar würden Viele die niedrigen Zinsen zu erhöhten Ausgaben nutzen, jedoch belaste zunehmend die Angst vor Kurzarbeit oder gar einem Arbeitsplatzverlust die Stimmung der Verbraucher. Hier stehe derzeit neben der Automobilindustrie, die inklusive Zulieferer immerhin über eine Million Arbeitnehmer beschäftige, vor allem die deutsche Windenergiebranche im Fokus.



Ob die deutsche Konjunktur die Talsohle bereits erreicht habe, werde sich somit erst in den kommenden Monaten zeigen. Je länger sich die Flaute in der deutschen Industrie hinziehe, umso stärker würden die negativen Auswirkungen auf den Konsum und damit die Belastungsfaktoren für die konjunkturelle Entwicklung. Aufschluss darüber würden die laufenden Veröffentlichungen wichtiger konjunktureller Frühindikatoren geben, wie die Einkaufsmanagerindices oder des ifo-Geschäftsklimaindex.



An den Kapitalmärkten sei die realwirtschaftliche Situation nur teilweise eingepreist. Zumindest die zuletzt wieder deutlich gestiegenen Aktienmarktnotierungen seien vor allem durch die - vollkommen nachvollziehbare - Aussicht auf weiterhin niedrige Zinsen und die Hoffnung auf Fortschritte in den Handelskonflikten sowie beim Brexit getragen worden. Weitere Verzögerungen oder gar Rückschritte in den laufenden Verhandlungen könnten daher kurzfristig für Korrekturen sorgen. Auch die Mitte Dezember anstehende Parlamentswahl in Großbritannien könnte Anleger beunruhigen, wenn Boris Johnson die angestrebte Mehrheit für seine konservative Partei verfehle. Eine Ratifizierung des mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrags würden dann in Gefahr geraten und könnte den Brexit-Prozess erneut verzögern. Mit Blick auf 2020 würden die Perspektiven für die internationalen Aktienmärkte aber positiv bleiben, vor allem weil die expansive geldpolitische Ausrichtung bedeutender Notenbanken erhalten bleibe. (21.11.2019/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Konjunktur hat im dritten Quartal mit voraussichtlichen 0,1 Prozent anders als erwartet ein hauchdünnes positives Wachstum erzielt, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.Damit habe die sogenannte "technische Rezession" - also zwei Quartale hintereinander mit negativen Raten - vermieden werden können. Gleichzeitig sei die Wachstumsrate für das zweite Quartal auf -0,2 Prozent nach unten korrigiert worden.So oder so stecke die deutsche Volkswirtschaft aber weiterhin in einer ausgeprägten Wachstumsdelle. Dabei bleibe das Kernproblem die Industrie, deren Produktion schon seit dem Frühjahr 2018 nahezu kontinuierlich sinke. Im September habe die Industrieproduktion um 4,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres gelegen. Ursächlich für die Schwäche seien sowohl ein normaler zyklischer Abschwung nach der Boomphase bis Ende 2017 als auch strukturelle Probleme einzelner Industriezweige, vor allem im Automobilsektor, mit einem Anteil von knapp 5 Prozent an der Bruttowertschöpfung einer der wichtigsten Branchen in Deutschland. Die Autobauer würden sich in einer Transformationsphase mit mehreren großen Herausforderungen gleichzeitig befinden. Neben dem weitgehend selbst verursachten Imageverlust und dem daraus resultierenden Absatzeinbruch beim Diesel-Motor müssten enorme Investitionen in die Entwicklung alternativer Antriebstechnologien und digitaler Dienstleistungen, etwa zum autonomen Fahren, bewerkstelligt werden.