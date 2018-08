Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im August ist das ifo-Geschäftsklima unerwartet kräftig angestiegen, so die Analysten der DekaBank.



Die Lageeinschätzung der Unternehmer habe sich ausgehend von einem sehr hohen Niveau verbessert. Gleichzeitig würden die Unternehmer auch zuversichtlicher in die Zukunft blicken. Dies sei ein sehr gutes Signal für das zweite Halbjahr, angesichts der zahlreichen internationalen Unsicherheitsfaktoren. Weder Protektionismus noch Türkeikrise hätten die deutschen Unternehmer im August erschrecken können. Das ifo-Geschäftsklima deute an, dass die deutsche Wirtschaft im laufenden Quartal die solide konjunkturelle Dynamik aus dem zweiten Quartal mindestens beibehalte. (27.08.2018/ac/a/m)



